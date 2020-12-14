Piyasalara 2.8 trilyon daha nakit gelmesi bekleniyor

2008 yılında yaşanan mortgage krizinde olduğu gibi, pandemi sürecinde de piyasaya nakit enjekte ederek çöküşü önlemeye çalışan merkez bankalarının para musluklarını açık tutması bekleniyor.

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley, tarafından hazırlanan raporda, G10 merkez bankalarının gelecek yıl ekonomiyi desteklemek üzere 2.8 trilyon dolarlık likiditeyi sisteme enjekte etmelerinin beklendiği kaydedildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde 2020 yılı sonu itibarıyla G10 merkez bankalarının tahvil alımları yolu ile sisteme aktardıkları kaynağın 4 trilyon dolar civarında olacağı tahmin edildi.

Morgan Stanley değerlendirmesinde gelecek yıl için bağlantılı olarak dolarda zayıflama tahmin edildi. Artan likiditenin riskli varlıkları destekleyeceği de öngörüldü.

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