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PİYASALAR YILI İYİMSER BİR ZEMİNDE KAPATIYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar yılı iyimser bir zeminde kapatıyor” dedi.

Ekonomi 31.12.2020, 11:03
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PİYASALAR YILI İYİMSER BİR ZEMİNDE KAPATIYOR

Yılın son işlem gününde Avrupa’da Almanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede piyasalar kapalı olacak. İngiltere ve Fransa piyasaları ise erken kapanış yapacak. Tatil etkisiyle işlem hacimleri düşük kalabilecek olsa da varlık fiyatlarının iyimserliğini genel hatlarıyla korumasını bekliyoruz. Hacimlerin gelecek haftadan itibaren normal seyrine dönmesi ile piyasalarda hareketlilik de artacaktır. Mevcut görünüm piyasaların Ocak ayında da güç toplamaya devam edebileceğine işaret ediyor. Tatil etkisinin geride kalması ile yılın ilk haftasında izlenecek en önemli konu başlığını ise 5 Ocak’ta Georgia’da gerçekleştirilecek olan Senato seçimi oluşturuyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul yılı güçlü kapatıyor. Yaklaşık %15 değer kazandığı Kasım ayının ardından aynı performansı Aralık ayında da devam ettiren BIST-100 endeksi yılın başından bu yana %30’a yakın değer kazanmış durumda. Endeks yıl içinde dip seviyeyi gördüğü Mart ayından bu yana ise yaklaşık %75 değer kazanmayı başardı. Aşıların kullanıma hazır hale gelmesi ile küresel piyasalarda oluşan iyimser havanın yanında yurtiçinde ekonomi ve para politikalarında yapılan değişikliklerin piyasalara net şekilde pozitif yansıdığını görüyoruz. Bu noktada yılı güçlü bir zeminde tamamlayan BIST-100 endeksinin iyimserliğini yeni yıla da taşımasını bekliyoruz. Teknik açıdan bakıldığında ise kısa vadeli göstergeler aşırı alım bölgesinde olsa da endeksin kazandığı momentum ve düzeltmeyi gerektirecek bir neden olmayışının yukarı yönlü hareket etme eğilimini destekler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

 
 

EUR/USD bant hareketini sürdürüyor. Yılın son işlem gününde Avrupa’da birçok piyasanın ya kapalı olması ya da erken kapanacak olması nedeniyle paritenin genel görünümünde belirgin bir değişim yaşanmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla EUR/USD’nin yılı 1,2280 civarında kapatma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Teknik açıdan ise 1,2300 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Tatilin sona ermesinin ardından özellikle Georgia seçimleri, Fed toplantı tutanakları ve ISM endeksinin kısa vadeli yön arayışında etkili olacağını düşünüyoruz. 

TL kazanımlarını korumaya çalışıyor. Önceki bültenlerimizde 7,50 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile TL’nin daha fazla momentum kazandığını ve 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7,30 seviyesinin hedef olduğuna dikkat çekmiştik. Dün bu beklentimize paralel bir seyir izledik. Özellikle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ABD'den gelen teklif sonrasında S-400'ler için çalışma grubu oluşturulduğunu ve teknik görüşmelerin başladığını açıklaması TL’nin güç kazanmasına önemli rol oynadı. Oldukça güçlü bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamadan yukarı yönlü tepki gelmesini teknik açıdan olağan bir durum olarak değerlendiriyoruz. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise kurda TL lehine eğilimin daha fazla güç kazanması şaşırtıcı olmayacaktır. Yılın son işlem gününde veri tarafında dış ticaret dengesi öne çıkıyor. Ancak verinin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara paralel gelmesi beklendiği için kur üzerinde etki yaratmayacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan Hazine ise bugün Ocak ayı borçlanma programını açıklayacak.

 
 

Ons altın sakin seyrediyor. Cumhuriyetçiler 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarının Senato’da oylanmasını beklendiği gibi engelledi. Bu durum altın açısından negatif bir sonuç yaratsa da fiyatların direncini koruduğunu görüyoruz. Özellikle yeni ve daha büyük ölçekli bir paketin giderek daha fazla fiyatlanmaya başlamasının değerli metalleri desteklediğini söylemek mümkün. Bu kapsamda 90 seviyesinin altına inen dolar endeksinin son 2,5 yılın en düşük seviyelerinde işlem görmesi de lehte bir tablo çiziyor. Gelecek hafta Georgia’da yapılacak seçimlerden çıkacak sonucun kısa vadeli görünümde belirleyici olacağın düşünüyoruz. Öyle ki, seçimin Demokratların üstünlüğü ile sonra ermesi daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir. 
 

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