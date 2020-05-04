PİYASALAR YENİ HAFTAYA ZAYIF BAŞLIYOR

Korona virüsünün ekonomik aktivite üzerindeki negatif etkileri nedeniyle verilerdeki zayıflık küresel ölçekte giderek daha dikkat çekici hale gelirken bugün yurtiçinde Nisan ayı TÜFE rakamını takip edeceğiz. Haftaya başlarken yurtdışında varlık fiyatlarının ise oldukça zayıf bir performans sergilediğini görüyoruz. Özellikle virüs kaynaklı endişeler ve ABD-Çin arasındaki gerilim piyasaları önemli oranda baskı altında tutuyor. Bu kapsamda TL varlıkların da haftaya zayıf bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Mart ayında baz etkisinin de lehte olmasının katkısıyla 12 aylık enflasyon %11,86’ya gerilemişti. Baz etkisinin bir kez daha lehte olması nedeniyle Nisan ayında daha düşük bir rakam görmeyi bekliyoruz. Kaldı ki, Foreks anketi de aylık bazda %0,65 yıllık bazda ise %10,74’e işaret ediyor. Tarihsel ortalamalar ile geçen yıl gerçekleşen rakamları kıyasladığımızda enflasyonun yılın geri kalanında yatay/aşağı yönlü bir eğilim sergileme potansiyelini çok daha yüksek buluyoruz.
ABD’de ise önceki ay 701 bin kişi azalan tarım dışı istihdamın Nisan ayında bir kez daha zayıf bir performans ortaya koyması bekleniyor. Diğer taraftan Mart ayı ortasından bu yana 30 milyonu aşan haftalık işsizlik maaşı başvurularının işaret ettiği gibi işsizlik oranının ise %4,4’ten hızlı bir sıçrama ile %15’i aşabileceği tahmin ediliyor. Ancak piyasaların kötü verilere alışmasının yanında ikinci çeyreğin yılın en zayıf çeyreği olacağının bilinmesi nedeniyle verilerin yaratabileceği olası baskının sınırlı kaldığını görebiliriz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul’da zayıf açılış bekliyoruz. Piyasalar Perşembe gününe korona virüse karşı ilaç geliştirme çabalarının umut verici sonuçlar doğurduğuna ilişkin haber akışı ile pozitif bir zeminde başlasa da bunun devamını getiremedi. Özellikle ABD’den gelen işsizlik maaşı başvurularının bir kez daha yüksek bir seviyeye işaret etmesi ve bunun sonucunda Mart ayı ortasından bu yana toplam başvuru sayısının 30 milyonu aşması önemli oranda rahatsızlık yarattı. Öyle ki, mevcut rakamlar Nisan ayında ABD’de işsizlik oranının %15’i aşabileceğine işaret ediyor. Diğer taraftan ECB yeni bir finansman penceresi açmış olsa da zayıf makroekonomik verilere karşın parasal büyüklüklerde değişiklik yapılmaması kısmen moral bozan bir gelişme oldu. Yeni haftaya başlarken yurtdışında endekslerin zayıf bir performans sergilemesinin yanında gerek virüs kaynaklı endişeler gerekse ABD-Çin arasındaki gerilim piyasaları önemli oranda baskı altında tutuyor. Bu kapsamda Borsa İstanbul’un da haftaya zayıf bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Teknik açıdan bakıldığında ise endeksin 100 bin seviyesinin üzerinde tutunup tutunmayacağını izleyeceğiz. İlk çeyrek bilanço sezonu sürerken bu hafta açıklanması beklenen sonuçlara ilişkin net kâr beklentilerimizi ise aşağıda görebilirsiniz.
5 Mayıs – ULKER (ÜNLÜ Menkul: 210 mln TL)
5 Mayıs – CCOLA (ÜNLÜ Menkul: 109 mln TL)
Faizleri sabit tutan ECB yeni finansman penceresi açtı. ECB Perşembe günü sonuçlanan toplantısında Euro Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarına destek olmak üzere bankalar için yeni bir pandemi refinansman operasyonu (PELTRO) başlatırken vadeleri Haziran ve Eylül 2021 arasında olacak 7 PELTRO operasyonu düzenlenecek. Gelecek talebin tamamının karşılanacağı bu operasyonlarda faiz oranı ise her PELTRO'nun vadesi boyunca yapılacak ana refinansman operasyonlarının ortalama faizinin 25 baz puan altında olacak. ECB kararlarına ilk etapta önemli bir tepki vermeyen EUR sonrasında ise ABD verilerinin de zayıf olmasının etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. 1,09 direncinin kırılmasıyla birlikte paritede 1,1050’ye doğru kapı açılmış durumda. Ancak bu seviyenin aşılması için ek katalizöre ihtiyaç duyulacağını düşünüyoruz.
USD/TL 7,00’nin üzerinde işlem görüyor. Yaklaşık iki haftadır ağırlıklı olarak 6,95-7,00 bandında hareket eden USD/TL Cuma günü yurtiçi piyasaların kapalı olmasının da etkisiyle bu bandı yukarı yönlü kırdı. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi 7,00’nin altında kalınması teknik açıdan önemli olmakla birlikte bu durum TL’nin değer kazanmasını sağlayacak bir zemin yaratmak için yetersizdi. Bu açıdan bakıldığında kurun 7,00 seviyesini aşması sürpriz değil. Bugün ise kurun görünümünde küresel risk iştahının yanında özellikle enflasyon rakamının ortaya koyacağı tablo belirleyici olacaktır. Hatırlanacağı gibi TCMB yılın ikinci Enflasyon Raporunu açıklarken yıl sonu enflasyon tahmininde beklentilerimize paralel olarak aşağı yönlü revizyona gitmişti. Buna göre enflasyon tahmini; 2020 sonu için %7,4 2021 sonu için %5,4, orta vade için ise %5 oldu. Merkez Bankası’nın Nisan ayı PPK toplantısının özetlerinde ise çekirdek enflasyon göstergelerinin eğiliminin ılımlı seyrettiğini bir kez daha vurguladığını gördük.
Hazine Mayıs ayı borçlanma programını açıkladı. Kesinleşen programa göre Hazine Mayıs ayında 19,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlıyor. Bu kapsamda bugün 13 ay vadeli kuponsuz tahvil ihraç edecek olan Hazine yarın ise 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracını ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Hatırlanacağı gibi Hazine Nisan ayında 30 milyar TL’lik hedefin iki katının üzerinde borçlanmaya imza atmıştı. Dolayısıyla bu haftaki ihalelerde bu yönde bir eğilimin oluşup oluşmadığına dair sinyaller arayacağız.
Ons altın 1700 doların üzerinde tutunmaya çalışacak. Küresel risk iştahının çalkantılı bir dönemden geçmesi ons altının net bir yöne doğru hareket etmesini zorlaştırıyor. Bu noktada fiyatların geride bıraktığımız hafta boyunca 1690-1730 dolar bandında hareket ettiğini gördük. Özellikle Fed toplantısında ekonomiye dair çizilen karamsar tablo altını 1720 doların üzerine taşısa da verilerdeki zayıflığın da etkisiyle riskli varlıklarda satış baskısının artması yatırımcıları nakit pozisyona dönmeye iterken bunun ons altına da negatif yansıdığını gördük. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi altın fiyatlarının momentum kazanması için 1715 doların üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz.