Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?

Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran döviz ve altın yeni haftaya da yükselişle başladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Cuma günü yaptığı "Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş; bunların hiçbiri bizim insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir. Faize halkımızı ezdirmeyeceğiz" açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçen piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin...

Dolar 12,48 TL'den, Euro 14 TL'den, Sterlin ise 16,64 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş...

Onsu 1.793 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 704/719, çeyrek altın 1.142/1.181, Cumhuriyet altını 4.702/4.810 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,37'den fiyatlanıyor...

Kripto para piyasaları...

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan kripto para piyasaları da yeni haftaya yükselişle başladı. Bitcoin 57 bin 333 dolardan, Erhereum ise 4 bin 331 dolardan işlem görüyor.

Haftaya yurt içinde ticaret ve Ekonomik Güven Endeksi rakamlarıyla başlanacak. Yurt dışında Almanya'dan gelecek enflasyon rakamları ve merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.

ABD hisse senedi vadeli kontratları piyasalardaki toparlanmaya öncülük ederken, yatırımcılar birkaç hafta bekleyip Omicron adı verilen yeni koronavirüs varyantının ekonomik toparlanmaya zarar verip vermeyeceğini izlemeye hazırlanıyorlar.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 geriledi, ancak 2021'in dip seviyesinin üzerinde destek buldu. Japonya'nın Nikkei endeksi kayıplarını telafi etmesinin ardından yatay seyretti.