Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Dolar, Euro ve altında son gelişeler neler?

Türk Lirası karşısında güne başlarken, dolar 7,40'ın hemen üzerinde, euro ise 9,03-9,04 düzeyinde karşılık buldu.

Yurt içinde haftaya kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi verileriyle başlanırken, yurt dışında Davos Zirvesi takip edilecek.

08.10 itibarıyla dolar/TL 7,4104, euro/TL 9,0371 seviyesinden işlem gördü.

Altın haftaya düşüşle başladı

Ons altın haftaya düşüşle başlarken gram altın son 6 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Gümüş ise cuma günü sert bir düşüş yaşadıktan sonra yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.

Altın fiyatları, ABD’deki teşvik paketi beklentileri ve sertleşen karantina uygulamalarıyla beraber düşüşünü durdurarak ons başına 1.850 dolar civarında seyrederken gümüşte hafif bir yükseliş var. Gram altın ise son 6 ayın en düşük seviyelerine yakın bir seviyede bulunuyor.

Gümüş fiyatı

Gümüş fiyatları ise cuma günü sert bir düşüşle yüzde 4 civarında azaldıktan sonra bir miktar toparlayarak ons başına 25,50 dolar civarına gelmişti. Gümüş haftaya yatay bir seyirle başlayarak TSİ 08:00’da yüzde 0,3 yükselişle ons başına 25,6080 dolar civarından işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın ise Dolar/TL kurundaki düşüş ile birlikte Ağustos ayından bu yana en düşük 437 TL seviyesini görmüştü. Gram altın 25 Ocak itibariyle yüzde 0,1 düşüşle 442,61 TL civarında seyrediyor.

Ons altın fiyatı

Altın cuma günü yüzde 0,8 değer kaybettikten sonra haftaya yüzde 0,86 düşüşle başlayarak ons başına 1.855,67 dolar seviyesine geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise cuma günü yüzde 0,4 artış gösterdikten sonra yüzde 0,1 geriledi.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. S&P, Türkiye'nin döviz cinsinden uzun dönem notunun 'Durağan' görünüm ile 'B+' olarak devam etmesine karar verdi.

Goldman Sachs Türk Lirası için önümüzdeki üç aylık tahminin 7,00-7,50 arası olduğunu açıkladı.

Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen korona virüs aşısının 6,5 milyon dozluk ikinci partisi, Türk Hava Yolları(THY)’na ait kargo uçağıyla Pekin’den İstanbul’a getirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden azline ilişkin metni bugün Senato’ya sunacak.

ABD, Çin’in baskısı altındaki Tayvan’ı desteklemek amacıyla Güney Çin Denizi’ne uçak gemisi grubu gönderdiğini duyurdu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, hükümet ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin koalisyondan çekilmesine değinerek, “Çoğunluk bulamazsak sandığa sürükleniriz” dedi.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'in Hazine Bakanlığı için önerdiği eski Fed Başkanı Janet Yellen, Senato Finans Komitesi'nden onay aldı.

Senato Finans Komitesi, Yellen'in ABD'nin yeni Hazine Bakanı olmasını 26 üyenin oybirliği ile kabul etti. Yellen'in Hazine Bakanı olarak atanması için bugün Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması gerekiyor.

YURT İÇİ GÜNDEM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini açıklayacak. Kapasite kullanım oranı 2021 yılının ilk verisi olarak takip edilecek. Geçen yılın son ayında kapasite kullanımı yüzde 75,60 seviyesinde gelmişti. Aynı ayda reel kesim güven endeksi 106,8 puan olmuştu (10.00).

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), sektörel güven endekslerini güncellenmiş verilerle yayımlamaya başlayacak (10.00).

Yurt dışında günün en önemli verisi Almanya Ifo iş ortamı endeksi olacak (12.00). Yılın son ayında 92,1 olarak açıklanan endeksin bir miktar gerileyerek 91,9 puana ineceği tahmin ediliyor.

Borsa İstanbul'da 2020 yılının son çeyreğine ilişkin bilanço dönemi Arçelik'ten gelecek mali tablolar ile başlıyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 61. turu İstanbul'da başlayacak.

YURT DIŞI GÜNDEM

Yurt dışında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Davos Zirvesi başlayacak. 25-29 Ocak arasında gerçekleştirilecek zirveye dünya genelinden 2000'den fazla lider katılacak. İspanya Başbakanı Pedros

Sanchez ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame Zirvenin ilk konuşmacıları arasında yer alacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde (19.15), İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey (20.00) Zirvede konuşma yapacaklar. Lagarde ayrıca Frankfurt'ta düzenlenen "Yeşil Bankacılık ve Yeşil Merkez Bankacılığı: Doğru Konseptler Nedir?" konferansında konuşacak (14.45).

ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi (16.30), Dallas Fed Teksas imalat aktivite endeksi (18.30) ve 2 yıllık tahvil ihalesi izlenecek.