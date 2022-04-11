Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Dolar, euro ve altında son durum ne?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışı yapmasına yönelik beklentiler ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgal harekatının gölgesinde piyasalarda tedirgin eden seyir devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise piyasa katılımcılarıyla yapılan görüşmelerle yapılan anketini açıkladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 olurken, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,75 TL'den, Euro 16,06 TL'den, Sterlin ise 19,20 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.940 dolar olan altında, gram altın 919/920 TL, çeyrek altın 1.478/1.479 TL, Cumhuriyet altını ise 6.085/6.086 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,71 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 289, Ethereum 3 bin 181 dolardan işlem görüyor.