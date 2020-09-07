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PİYASALAR YENİ HAFTA DURGUN BAŞLIYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Yeni hafta durgun başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi 07.09.2020, 10:13
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PİYASALAR YENİ HAFTA DURGUN BAŞLIYOR

Bugün ABD piyasaları İşçi Bayramı (Labor Day) nedeniyle kapalı olacak. Dolayısıyla haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda hareketliliğin düşük kaldığını ve varlık fiyatlarının daha sakin bir seyir izlediğini görebiliriz. Veri akışının son derece yoğun olduğu geçen haftanın ardından bu kez piyasaları çok daha sakin bir gündem bekliyor. Yurtdışında ABD TÜFE rakamı, içeride ise işsizlik oranı ve cari işlemeler dengesi gibi veriler öne çıksa da verilerden kaynaklanan hareketliliğin düşük kalacağını tahmin ediyoruz. Perşembe günkü ECB toplantısını ise haftanın en önemli konu başlığı olarak görüyoruz. Bu noktada, Merkez Bankası’nın daha fazla destekleyici adım atabileceğine yönelik sinyaller alınması durumunda bunun risk iştahını desteklemesini bekleriz.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul’da zayıflıktan sıyrılma çabası devam ediyor. Son dönemde yurtdışı piyasalardan negatif ayrışan bir tablo ortaya koyan BIST-100 endeksi net bir yön tayin etmekte de belirgin şekilde zorlanıyor. Bu kapsamda bir süredir olduğu gibi endekste anlamlı bir trend görmüyoruz. Teknik açıdan endeksin momentum kazanabilmesi için ise ilk etapta 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1087 puanın üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Daha iyimser bir performanstan söz edebilmek için ise sırasıyla 1100 ve 1120 puanın üzerinde kapanışlar görülmesi gerekiyor. Aşağıda ise 1060 seviyesi ilk güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor.

 

Kaynak: Matriks

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD

PSAR

HEKTS

AL

AL

AL

AL

MPARK

AL

AL

AL

AL

TCELL

AL

AL

AL

AL

Parite açısından haftanın en önemli konu başlığını ECB toplantısı oluşturuyor. Euro Bölgesi’nde ekonominin görünümü hâlâ yüksek düzeyde belirsizlikler içerdiği için ECB'nin bu haftaki toplantısında para politikası duruşunu anlamlı şekilde değiştirmesi pek olası görünmüyor. Ancak toplantı olası bir ek gevşemenin kapısını açabileceği için oldukça önemli. Öyle ki, bu haftaki toplantıda Merkez Bankası yeni makroekonomik tahminlerini açıklayacak. Bu noktada özellikle enflasyon tahminlerinin ne yönde değiştiğini yakından takip edeceğiz. Hatırlanacağı gibi ECB Haziran ayında 2022 için %1,3'lük bir enflasyon oranı öngörüyordu. Bu rakamda yapılabilecek aşağı yönlü bir revizyon ek parasal teşvik ihtimalini önemli oranda artıracaktır. Özellikle bu rakamın %1’in altına çekilmesi çok daha güçlü bir sinyal olacaktır. Hatırlanacağı gibi ECB yetkililerinden Lane’in geçen hafta yaptığı konuşmada paritenin seviyesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek Merkez Bankası’nın güçlü EUR’ya sıcak bakmadığına ilişkin sinyaller vermesi paritenin değer kaybetmesinde önemli rol oynamıştı. Dolayısıyla toplantıda ECB’nin son zamanlarda EUR’nun güçlenmesini nasıl yorumlayacağı da yakından izlenecektir.

USD/TL 7,40’ın üzerindeki seyrini sürdürüyor. TCMB’nin şimdilik sıkılaşmayı yeterli görerek bankaları GLP imkanını kullanmaya zorlamaması ile önceki günlerde repo ihalelerinde %11’in üzerinde oluşan ortalama faizin %10’lara doğru geri çekildiğini görüyoruz. Önümüzdeki süre zarfında ise TCMB’nin fonlama maliyetini daha çok TL’nin performansına bakarak belirleyeceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla TL’de değer kaybı hızlanırsa, yeniden GLP oranına (%11,25) yakın faizler görebileceğimizi düşünüyoruz. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ise 24 Eylül’deki PPK toplantısında %8,25 olan politika faizinin artırılması ya da koridorun asimetrik olarak genişletilmesi gibi adımlar görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.

Kaynak: Matriks

Ons altın 1930 doların üzerinde tutunuyor. ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmenin ve küresel hisse senetlerindeki satış baskısının güvenli liman talebini artırması 1920 dolara doğru geri çekilen ons altının Cuma gününü daha ılımlı bir zeminde tamamlamasını sağlasa da doların göreceli olarak güçlü kalmaya devam etmesi haftalık bazda değer kaybı yaşanmasına neden oldu. Öte yandan Temmuz ayına ait verilerin ise merkez bankaları net alımlarının Aralık 2018'den bu yana en düşük aylık net alım seviyesi olan 8,8 tona gerilediğini göstermesini dikkat çekici buluyoruz. Bu durum fiyatlardaki yükselişin alımların hız kesmesine neden olduğuna işaret ediyor. Teknik açıdan bakıldığında ise ons altında zayıflığın sürdüğünü düşünmeye devam ediyoruz. Özellikle yükselişlerin bir önceki zirvenin altında kalmaya devam etmesi şimdilik alımların tepkinin ötesine geçmediğine işaret ediyor. Bu görünümün anlamlı şekilde değişmesi için oldukça uzaklaştığımız 1972 doların üzerine çıkılması gerekiyor.
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