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Piyasalar yarın açıklanacak cari açık rakamları öncesinde zirvede

İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum.

Ekonomi 10.11.2021, 09:57
Piyasalar yarın açıklanacak cari açık rakamları öncesinde zirvede

Yarın açıklanacak olan cari açık verisi öncesinde piyasaların zirvedeki seyri sürüyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 9,83 TL'den, Euro 11,28 TL'den Sterlin ise 13,20 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta 9,71, euro 11,26 liraydı.

Altın ve gümüş

Altının gram fiyatı 572 liraya yükselerek rekor tazeledi. Onsu 1.826 dolar olan altında, gram altın 566/571, çeyrek altın 919/938, Cumhuriyet altını ise 3.780/3.820 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş ise 7.62 TL civarında hareket ediyor.

Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle yükselmişti. Enflasyonun ekim ayında beklentileri aşması durumunda faiz artırımlarının beklenenden erken başlayacağına dair endişeler yeniden görünür olurken, bu durumun altın fiyatları üzerinde uzun vadede baskı yaratabileceği öngörülüyor.

Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için bugün saat 16:30’da açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle yükselmişti.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 66 bin 448 dolardan, Ethereum ise 4 bin 701 dolardan işlem görüyor.

Merkez Bankası (TCMB) bugün yabancı para (YP) zorunlu karşılık (ZK) oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırırken, TL zorunlu karşılıkların altın olarak tutulma imkanı üst limitini yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürdü.

GÖZLER ABD'DE

ABD'de uzun süredir görüşülen 1 trilyon dolarlık altyapı yasasının Kongre'den geçmesi ile rahatlamış olsalar da yatırımcılar, para politikasının sıkılaştırılmasında etkili olabileceği düşünülen ve bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verileri nedeniyle bir başka sınavla karşı karşıya kalacak.

 ABD istihdam piyasasında sıkışıklık ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle yarın yayımlanacak olan tüketici fiyatları yüksek düzeyde artışa işaret edebilir. Yüksek enflasyon da Fed'in faiz oranlarını öngörülenden daha erken artıracağı endişelerini tekrar gündeme getirebilir.

TCMB GEVŞEME EĞİLİMİNDE

Küresel piyasalarda dolar bir yılın zirvesinin biraz altında seyrediyor.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise ekimde yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

 ANİ FAİZ ARTIŞINA İHTİYAÇ DUYULABİLİR

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

TCMB'nin bu politikasının kısa vadede enflasyonu daha da yükseltmesi beklenirken hükümet ise enflasyonun vatandaş üzerindeki negatif etkisini sınırlamak için bütçeyi daha çok kullanmaya asgari ücret artışları vergi teşvikleri, doğalgaz elektrik fatura destekleri ve sübvansiyonlarla etkiyi sınırlama yoluna gidiyor.

Hükümet bunun önümüzdeki dönemde, asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere devam edeceğini belirtiyor. Nitekim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciler üzerindeki mali yükünü hafifletmeki için elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldıracaklarını açıkladı. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu kararla elektirik faturaları yaklaşık yüzde 3 düşecek.

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