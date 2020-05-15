PİYASALAR SON İŞLEM GÜNÜNE ILIMLI GİRİYOR

TL küresel risklere rağmen değer kazanma eğilimini koruyor. Son birkaç işlem gününde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden belirgin şekilde pozitif ayrışan TL, dolar karşısında 7,00 seviyesinin altına indikten sonra da iyimserliğini sürdürüyor. Reuters’da yer alan haberde Türkiye’nin yurtdışından swap hattı sağlamak için görüşmeler yaptığının belirtilmesinin ardından kurda TL lehine hareketin giderek belirginleştiğini görüyoruz. 6,90’ın altındaki kapanışlar teknik açıdan TL’ye daha fazla destek verecektir. Öte yandan Mart ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi %2,8 artış beklentilerinin aksine %2 oranında geriledi. Böylece üç aylık ortalama yıllık büyüme %8,5 seviyesinden %4,4 seviyesine gerileyerek ikinci çeyrek verileri öncesinde üretimde belirgin şekilde ivme kaybı olduğuna yönelik sinyaller verdi.

Risk iştahındaki düşüş ons altını yukarı taşıyor. Fed’in negatif faiz oranlarına sıcak bakmamasının yanında korona virüsünün ekonomi üzerinde yarattığı tahribatın iyileşmesinin uzun bir süre alacağına yönelik görüşün giderek ağırlık kazanması ons altında yukarı yönlü eğilimin sürmesini sağlıyor. Bu kapsamda ons altının kısa vadede önemli direnç noktalarından biri olan 1730 doların üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Zayıf makroekonomik veriler eşliğinde küresel büyümeye yönelik soru işaretlerinin devam etmesi durumunda ons altında yukarı yönlü hareket alanının korunma potansiyeli artacaktır.