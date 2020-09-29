PİYASALAR SEÇİM HAVASINA GİRİYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar seçim havasına giriyor” dedi.
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PİYASALAR SEÇİM HAVASINA GİRİYOR
Küresel piyasalar ekonomideki toparlanma sinyallerinin yanında mali teşvik beklentilerinin desteğini de arkasına alarak haftaya oldukça güçlü bir başlangıç yaparken yurtiçi piyasaların ise özellikle artan jeopolitik riskler nedeniyle bu iyimserliğe ayak uydurmakta başarılı olamadığını gördük. Yeni güne başlarken jeopolitik risklerin yarattığı baskının varlığını sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Gün içinde ABD tüketici güven endeksi dışında varlık fiyatlarına yön verebilecek önemde bir veri bulunmazken en önemli konu başlığını ise ABD Başkanı Trump ile Demokrat başkan adayı Biden arasındaki ilk televizyon tartışması oluşturuyor. TSİ 04.00’te başlayacak olan ve 90 dakika sürecek olan tartışma 3 Kasım’daki seçim öncesinde anket sonuçlarına etkisine bağlı olarak piyasalarda volatilitenin artmasına neden olabilir. Yurtiçinde ise gelecek üç yıla ilişkin makro tahminlerin yer alacağı ve daha önce OVP olarak bilinen Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) açıklanması bekleniyor. Programda 2020 için sıfıra yakın, 2021'de ise %5-6 oranında büyümeye yer verilmesi bekleniyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul hız kesti. Gerek Merkez Bankası’nın GLP faizi yerine politika faizinde artırım yapmayı tercih etmesi gerekse BDDK'nın swap kısıtlamalarını gevşetmesi bankacılık sektörü öncülüğünde Borsa İstanbul’a ciddi bir momentum kazandırmış olsa da TL’deki değer kaybı ve artan jeopolitik risklerin hisse senetleri üzerinde baskı yarattığını görüyoruz. Öyle ki, dün Avrupa borsalarında %3’ü aşan değer kazanımları yaşanması dikkat çekerken Borsa İstanbul’un ise bu yükselişe ayak uydurmakta başarılı olamadığını ve günü eksi bölgede tamamladığını gördük. Ancak teknik açıdan baktığımızda görünümde anlamlı bir bozulma olduğunu düşünmüyoruz. Geri çekilmelerin 1100 puanın üzerinde karşılanması özellikle jeopolitik riskler daha fazla artmaz ise yukarı yönlü denemelerin devam edebileceğine ilişkin sinyaller veriyor. Ayrıca son dönemde standart sapmaların birbirine çok fazla yaklaşmasının ise uzun süredir devam eden düşük volatilitenin yerini daha hareketli bir piyasaya bırakabileceğine işaret ettiğini hatırlatmak istiyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR kayıplarını azaltmaya çalışıyor. Dolardaki güçlü görünüm son dönemde belirgin şekilde baskıya neden olsa da paritenin 1,16 seviyesinin üzerinde taban oluşturmayı başardığını görüyoruz. Teknik görünümün de bu yönde eğilimi desteklediğini düşünürsek hafta içinde 1,1670 seviyesinin üzerinde kalıcı olma çabası görebiliriz. Bu seviyenin üzerinde görülebilecek kapanışlar ise paritenin daha fazla momentum kazanmasını sağlayabilir. Ancak ECB yetkililerinden son dönemde güçlü EUR aleyhine gelen söylemlerin artış göstermesi nedeniyle yukarı yönlü denemelerinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Öte yandan Çarşamba günü Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan TÜFE rakamının enflasyon üzerindeki baskının devam ettiğine işaret etmesi durumunda bunun ECB’den faiz indirimi beklentisi yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
TL artan jeopolitik risklere negatif tepki veriyor. Merkez Bankası’nın geride bıraktığımız haftada sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir kararla politika faizinde 200 baz puanlık artırım yapması TL açısından lehte bir zemin yaratsa da bunun özellikle de artan jeopolitik riskler nedeniyle TL’ye kalıcı bir değer kazanımı olarak yansımadığını görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primlerinde anlamlı bir geri çekilme olmaması da TL’nin daha fazla destek bulmasını zorlaştırıyor. USD/TL 7,80 sınırını aşarken TCMB ise ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı taşımaya devam ediyor. Bu noktada dün itibariyle %10,99 olan fonlama maliyetinin ilk etapta gecelik borç verme faizi olan %11,75’e doğru hareket edeceğini tahmin ediyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın baskıdan sıyrılmaya çalışıyor. Dolardaki güçlü görünüm nedeniyle destek bulmakta zorlanan ons altın üzerindeki baskı devam ederken buna karşın geri çekilmelerin 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1847 doların üzerinde karşılanmasını pozitif buluyoruz. Kaldı ki, 1870 doların aşılmasının da daha pozitif bir eğilim yarattığını düşünüyoruz. Mevcut durumda 1900 dolar ana hedef olmakla birlikte gün içinde 1889 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Bugün ABD Başkanı Trump ile Demokrat başkan adayı Biden arasındaki televizyon tartışması anket sonuçları hakkında daha net bir fikir vereceği için altın üzerinde de hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor. Diğer taraftan Demokratların üzerinde çalıştığı 2,4 trilyon dolarlık teşvik paketi konusunda ilerleme sağlanması durumunda değerli metallerin artacak likiditeden olumlu etkilenmesini bekleriz.
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