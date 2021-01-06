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PİYASALAR RİSKLERE DİRENİYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar risklere direniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi 06.01.2021, 10:09
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PİYASALAR RİSKLERE DİRENİYOR

Artan korona virüs vakalarının yeni kısıtlamaları beraberinde getirmesi piyasaları baskı altına alsa da uzun soluklu negatif bir etki oluşmuş değil. Bu noktada, küresel piyasalar direncini korumaya gayret ederken bir yandan da Senato’daki dağılımı şekillendirecek olan Georgia’daki seçimin nasıl sonuçlanacağını izlemeye devam ediyor. Seçimi kazanmaları durumunda Demokratlar Kongre’nin kontrolünü sağlamış olacak. Demokratların kazanması daha fazla mali teşvik yolu ile risk iştahını destekleyebilecek olsa da Kongre’nin dengeli olan yapısının bozulmasının ve vergi artırımı ihtimalinin zıt bir etki yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu senaryoyu seçimi Cumhuriyetçilerin kazandığı varsayımıyla tam tersinden okumak da mümkün. Özetle, her iki tarafın kazanmasında da pozitif ve negatif unsurlar olduğu için tamamen piyasa algısının nasıl çalışacağını izleyeceğiz. 

Günün en önemli konu başlığını ise Fed tutanakları oluşturuyor. Hatırlanacağı gibi Aralık ayı toplantısında beklendiği gibi yeni bir adım atmayan Fed, ekonomide güçlü bir toparlanma görülene kadar varlık alımlarının devam edeceği mesajını tekrarlamıştı. Ayrıca yapılan açıklamalar genel hatlarıyla güvercin bulunduğu için dolar üzerinde baskı oluştuğun şahit olmuştuk. Yeni bir sinyal vermesini beklemesek tutanaklarda verilecek detayların toplantı sonrasında piyasalarda oluşan güvercin duruşa ilişkin algının ne derece gerçekçi olduğu konusunda yön gösterebileceğini düşünüyoruz. 

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul 1500 puanın üzerini test ediyor. Haftaya güçlü bir başlangıç yapan BIST-100 endeksi yurtdışındaki durgunluktan negatif etkilense de yukarı yönlü hareket etme eğilimini koruyor. Bu noktada endeksin 1500 puanın üzerini test etmeyi sürdürdüğünü görüyoruz. Sık sık vurguladığımız gibi gerek TL gerekse USD bazlı bakıldığında kısa vadeli göstergelerin net şekilde 1500 puanın üzerini işaret ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yurtdışı kaynaklı bir baskı unsuru ortaya çıkmaz ise endeksin yukarı yönlü hareket etme eğilimini Ocak ayı içerisinde de sürdürmesini bekliyoruz. 

   
 

EUR/USD direnç bölgesinde zorlanıyor. Yukarı yönlü denemeler yapmasına karşın genel hatlarıyla sakin seyreden parite henüz 1,23 seviyesinin üzerinde kapanış yapmayı başarabilmiş değil. Georgia seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından ise daha hareketli bir parite görmeyi bekliyoruz. Öte yandan bugün Euro Bölgesi’nde PMI hizmet endeksi açıklanacak olsa da verinin nihai nitelikte olması nedeniyle parite üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Bu noktada Fed tutanaklarının daha fazla ilgi çekebileceğini söylemek mümkün. Ancak Fed’in şimdilik piyasalara yeni bir mesaj vermesini beklemiyoruz. Dolayısıyla daha çok Fed’in kullanacağı dilin ne ölçüde güvercin olacağı paritede hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor. 

TL bant hareketi sergiliyor. 7,50 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasının ardından USD/TL beklentilerimize paralel olarak TL lehine bir eğilim sergiliyor. Ancak bu yöndeki hareketlilik kurun henüz 200 günlük hareketli ortalamasına yakın bir nokta olan 7,30 seviyesini aşağı yönlü geçmesi için yeterli momentumu sağlayabilmiş değil. Bu seviye kırılmadığı müddetçe kurda yatay seyrin bir süre daha devam edeceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. Kısa vadede gerek enflasyon gerekse para politikası tarafında şimdilik anlamlı bir değişim beklenmemesi nedeniyle kısa vadede volatilitenin daha çok yurtdışı koşullara bağlı olacağını tahmin ediyoruz. Bu noktada dolar endeksinin sergileyeceği performans TL açısından da yön gösterici olabilir. 

 
 

Ons altın yukarı yönlü hareket alanını koruyor. Dolar üzerinde oluşan baskının dolar endeksini son yılların en düşük seviyelerinde tutması değerli metallerin güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Teknik açıdan bakıldığında 1950 doların aşılması durumunda ons altında yukarı yönlü hareket etme eğiliminin artmasını bekleriz. Böyle bir senaryoda altının hedefleyeceği ilk noktanın ise 1965 dolar olacağını tahmin ediyoruz. Kaldı ki tersi de geçerli olmakla birlikte Georgia’daki seçimi Demokratların önde bitirmesi durumunda bunun da dolar endeksi üzerinde artması muhtemel baskı yoluyla altın açısından lehte bir zemin yaratabileceğini söylemek mümkün.
 

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