PİYASALAR POWELL’IN MESAJLARINI BEKLİYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar Powell’ın mesajlarını bekliyor.”
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Günün en önemli konu başlığını bugün başlayacak olan Jackson Hole Sempozyumu oluşturuyor. Sempozyumda Fed Başkanı Powell TSİ 16.10’da bir konuşma yapacak. Fed Başkanları söz konusu sempozyumda gelecek dönemde izlenecek para politikasına ilişkin sinyaller verebiliyor. Dolayısıyla Powell’ın algı değişikliğine yol açacak bir mesaj verip vermeyeceği varlık fiyatlarının seyrinde belirleyici olacaktır. Powell’ın özellikle enflasyon ve getiri eğrisi kontrolü hakkında söyleyecekleri önem taşıyor. Fed Başkanı’nın bu noktada “ortalama enflasyon” terimini kullanacağı tahmin ediliyor. Geçmişte Fed tarafından sık sık kullanılan “simetrik enflasyon” ile de örtüşen ortalama enflasyon terimi, hedef %2 seviyesinde bulunsa da Merkez Bankası’nın gerekli koşullarda enflasyonun hedefi aşmasına izin verebileceği anlamına geliyor. Fed’in bu yönde bir strateji belirlemeye yakın olup olmadığının ve getiri eğrisi kontrolüne ilişkin açıklamaların haftanın geri kalanında risk iştahının şekillenmesini sağlayacağını tahmin ediyoruz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul destek bölgesinin üzerinde tutunuyor. Hafta başından bu yana zayıf bir performans ortaya koyan BIST-100 endeksi dün kayıplarını kısmen azaltma çabası sergiledi. Ancak Powell’ın açıklamalarını bekleyen yurtdışı piyasaların durgun bir seyir izlemesi değer kazanımlarının limitli kalmasına neden oldu. Endeksin geri çekilmeleri 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1085 puanın üzerinde karşılamasını ise oldukça pozitif buluyoruz. Buna karşın daha iyimser bir eğilimden bahsedebilmek için ise 1100 puanın üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD Powell’ı bekliyor. Fed Başkanı’nın konuşması öncesinde dayanıklı mal siparişlerinin ortaya koyduğu güçlü performans paritenin 1,1800’in altına sarkmasına neden oldu. Ancak kayıpların aynı hızda geri alındığını gördük. Bugün ise Powell’ın özellikle enflasyon konusunda yapacağı açıklamaların pariteye etkisinin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca getiri eğrisi kontrolüne ilişkin olası açıklamaların da pariteye doğrudan yansıyacağını düşünüyoruz. Tersi bir senaryo da geçerli olmak üzere geride bıraktığımız haftada açıklanan tutanaklarda olduğu gibi getiri eğrisi kontrolüne sıcak bakılmadığının vurgulanması durumunda dolar lehine bir eğilim oluşması sürpriz olmayacaktır.
USD/TL 7,40’ın altındaki seyrin sürdürüyor. Sakin sayılabilecek bir performans sergileyen USD/TL 7,40 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Dün yabancı kurumlardan gelen TL al tavsiyesinin de TL üzerindeki baskının azalmasına katkı sağladığını söylemek mümkün. Sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB ise dün bir kez daha geleneksel yöntemle 10 milyar TL büyüklüğünde repo ihalesi açarken ihalede ortalama faiz %11,25 olarak gerçekleşti. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise önceki güne göre 6 baz puan yükselerek %9,73 olarak gerçekleşti. Bugün Powell’ın yapacağı açıklamaların genel risk iştahına etkisine bağlı olarak TL’nin performansına da etki edeceğini tahmin ediyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altında volatilite yüksek seyrediyor. ABD’de dayanıklı mal siparişlerinin %4,3 artması beklenirken %11,2 gibi güçlü bir artış göstermesi ons altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu. 1903 doların altını gören ons altın sonrasında gelen tepki alımları ile kayıplarını telafi etmeyi ise başardı. Bir süredir dikkat çektiğimiz gibi ons altının teknik görünümünü negatif bulmaya devam ediyoruz. Alçalan bir üçgen formasyonu oluşturarak hareket eden ons altında kısa vadeli indikatörler mevcut seviyeleri teyit etmeyen bir tablo ortaya koyuyor. Dolayısıyla Powell’ın bugün yapacağı açıklamalar altın fiyatlarının seyri açısından da oldukça önemli. Açıklamalara verilecek tepki teknik görünümün değişmesini sağlayabilecek yegâne konu başlığı olarak öne çıkıyor. Bu noktada, konuşmanın ardından doların zayıflaması altının teknik görünümünün iyileşmesine katkı sağlayabilir.
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