Piyasalar Önümüzdeki Hafta ABD TÜFE Verisine Odaklanacak

13 Ekim 2022 tarihinde saat 15:30'da ABD tarafında enflasyon verileri açıklanacak. ABD'de yıllık bazda enflasyonun %8,3 seviyesinden %8,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Gıda ve enerji hariç enflasyonun ise %6,30'dan %6,50'ye yükselmesi beklenmekte. Geçtiğimiz ayki ABD enflasyon verisi ardından, akaryakıt fiyatlarının geri çekilmesine rağmen gıda ile barınma maliyetlerindeki artış ile piyasalarda risk iştahı sert bir şekilde düşmüştü. Çekirdek enflasyonun da iki ay aynı seviyede kalmasının ardından geçen ay yükselmişti. Fed ise enflasyonu kontrol altına almak adına faizleri geçen ay da 75 baz puan artırma durumunda kalmıştı.

Beklentimiz, olası benzer senaryoda (beklentilerin üstünde gelecek enflasyon ve çekirdek enflasyonun yukarı yönlü seyrini sürdürmesi) risk iştahının globalde düşeceği yönünde. Çünkü böyle bir durumda Fed'in yıl sonu faiz artırımlarında daha agresif olmasını ve dolar endeksinin yukarı yönlü seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Fed'in faiz artırımı da resesyon endişelerini daha da tetikleyeceğinden VIX endeksinin yukarı gitmesi beklenebilir. Ancak görünen o ki yapılan açıklamalar baz alındığında enflasyon kontrol altına alınana kadar Fed'in şahin tutumunun devam etmesini bekliyoruz.

Yurt İçinde Gündem Yoğun

Makroekonomik takvim açısından yurt içi tarafta gündem yoğun olacak. İşsizlik Oranı, Cari İşlemler Dengesi, Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar ve Piyasa Katılımcıları Anketi önümüzdeki hafta açıklanacak.

Büyüme odaklı strateji belirleyerek para ve maliye politikalarının uygulandığı Türkiye'de diğer ülkelerden farklı olarak faiz azaltımına gidiliyor. Son Merkez Bankası karar metnine baktığımızda sanayi tarafındaki geri çekilmenin etkilerinin azaltılması ve büyümenin ön plana çıkması adına 100 baz puan daha faiz indirimi yapıldı ve yıl sonuna kadar faiz tek haneye indirilmesi bekleniyor. Kredi derecelendirme kuruluşları da büyüme odaklı strateji kapsamında Türkiye'nin büyüme verilerini yukarı yönlü revize ediyor. Dünyada resesyon endişelerinin artarak devam ettiği ortamda Türkiye adına resesyonun konuşulmaması sanayi tarafındaki kuvvetli seyrin devam etmesi ile güçleniyor. Ancak yüksek oranlı ekonomik büyümenin son sanayi üretimi verisi ışığında devam etme ihtimali ise gittikçe azalıyor. Artan cari açık kaynaklı finansman ihtiyacı ise artmakta olup bütçe açığının büyümesi ise risklerimizi artırıyor. Tedarik zinciri problemleri sebebiyle Çin merkezli yapılan küresel üretimin, Türkiye'ye doğrudan yatırım miktarının artması halinde ise farklı bir odak noktası konuşabiliriz.

Cari işlemler dengesi tarafında ise aylık bazda 2,5 milyar dolar cari açık bekliyoruz. Turist sayısının artması ve turizm sezonunun iyi geçmesi dolaşımdaki döviz miktarını artıran unsurlardan. Bu denli güçlü geçen yaz sezonu ve Ağustos ayı cari işlemler dengesi açıklanacağından geçtiğimiz aya göre verinin iyileşmesini beklemekteyiz