Piyasalar onu bekliyordu, ayrıntıları belli oldu!

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen Beyaz Saray’ın önerdiği 1.9 trilyon dolarlık paketle ilgili açıklamalarda bulundu. Yellen, yıllık geliri 60 bin dolardan az olanların 1.400 dolarlık yardımı alması gerektiğini belirtti. Doğrudan para yardımının kimlere olması gerektiği Amerika’da bir süredir tartışma konusu. Konuyla ilgili ayrıntıların değerlendirilmekte olduğunu kaydeden Yellen, zorluk yaşayan orta kesim ailelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.



1.9 trilyon dolarlık pakette yardımın yıllık geliri 75 bin doların altında olanlara yapılması öngörülüyor. Ancak Başkan Biden bir süre önce 1400 doların tartışma konusu olmadığını ancak bu yardımın kimlere yapılacağı konusunda görüşlere açık olduğunun mesajını vermişti.



Biden’la görüşen Cumhuriyetçi 10 senatör ise yıllık geliri 50 bin doların altında olanlara bu yardımın yapılmasını istemişti.

Yönetimin ekonomik paketin enflasyona neden olabileceği riskini de değerlendirdiğini söyleyen Yellen, “bu riskle ilgilenecek güzel araçlarımız var” ifadesini kullandı.



Yellen ve yönetimden diğer isimler ekonomik paketin küçük olmasının ekonomiye tehlike olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.



Amerika Maliye Bakanı, piyasalarda son dönemdeki hareketlilikle ilgili olarak yeni politikalar ya da düzenlemeler yapılması konusunda konuşmanın erken olduğunu da kaydetti.



Demokratlar 1.9 trilyon dolarlık paketi Cumhuriyetçiler'in desteği olmadan da Kongre'den geçirme konusunda kararlı görünüyor. Paketin Mart ayında Kongre'de kabul edilmesi bekleniyor. (amerikaninsesi.com)