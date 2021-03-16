Piyasalar Merkez Bankalarının toplantılarına odaklanmış durumda

Piyasa Gündemi

Çarşamba günü sona erecek Fed toplantısı ile perşembe günü gerçekleşecek TCMB toplantısı yakından izlenecek olup, fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Aynı zamanda ABD uzun vadeli tahvil faizlerinin izleyeceği seyir de küresel risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Almanya, İtalya ve Fransa AstraZeneca’nın Kovid-19 aşısının kullanımını durdururken, Avrupa İlaç Ajansı aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu bildirdi.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 15:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek

• 16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Merkez bankası toplantılarının ön planda olacağı haftanın ilk işlem gününde küresel hisse piyasalarında dalgalı ve sıkışık bir fiyatlama etkili oldu. Yurt dışındaki görünüme paralel dalgalı bir seyrin izlendiği BIST-100 Endeksi bankacılık sektöründe yoğunlaşan satışlarla günü %0,12’lik düşüşle 1.555,47 puandan tamamladı. ABD borsaları ilerleyen saatlerde etkili olan alımlarla günü yükselişle tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri karışık bir seyir izliyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,55 – 7,56 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 7,53’lü seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Cuma günü olduğu gibi dün de işlem hacmi ve volatilite oldukça düşük kaldı. Çarşamba günü Fed, perşembe günü de TCMB’den gelecek kararların beklendiği piyasada bugün de sıkışık seyir devam edebilir. Dün de bahsettiğimiz gibi ABD’de teşvik paketi içerde de ekonomi reform paketi sonrası geriye kalan en önemli beklenti merkez bankalarından gelecek kararlar konumunda. Endekste ilk desteğimiz 1.528 iken buranın altında trend desteğimiz bugün 1.492 seviyesinde bulunuyor. Bu trendin altına sarkılması endekste satış baskını şiddetlendirebilir. Yukarıda ise 1.570 ve üzerinde tarihi zirvelerin bulunduğu 1.582 kritik dirençler olmaya devam ediyor. Bu seviyelerin geçilmesi ise zayıflayan teknik görünümün yeniden pozitife dönmesini sağlayabilir.