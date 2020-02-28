Piyasalar karıştı; borsa yüzde 10 düşüşte

Türkiye, uzun ve kahreden bir gecenin ardından zor bir güne uyandı. İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında 33 asker şehit oldu, 32 asker yaralandı.

Koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesi küresel piyasalarda sert satışlara neden olurken, yurtiçi piyasa da bu kayıplara eşlik ediyor. İdlib'den gelen şehit haberleri ve jeopolitik riskin artması ise yurt içindeki kayıpların daha da artmasında rol oynuyor.

Borsa yüzde 10 düşüşle açıldı

ABD'de yüzde 4'ü aşan düşüşler ve şehit haberleri sonrasında Borsa İstanbul, açılışını yüzde 10.04 düşüşle 99.331 puandan gerçekleştirdi. 99.331 puana inen BIST, ilk reaksiyonun ardından kayıpların yarısını geri aldı. Endeks 105 bine kadar çıkarken saat 10:12 itibariyle 104.712 (%-5) seviyesinde yer aldı.

Dolar/TL, 6.25'e kadar çıktı

Virüs salgınının dünya geneline yayılmaya devam etmesi ve İdlib'den gelen şehit haberleriyle jeopolitik risklerin artması ile dolar/TL kuru 6.25 seviyesinin üzerine çıktı. Kurdaki 6,25 seviyesi son 1,5 yılın en yüksek seviyesi görüldü.

SPK, açığa satışı yasakladı



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul Pay Piyasasında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi. SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.



Borsada açığa satış ne demek?

Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olmadığınız ama siz satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini satmak anlamına gelir. Fiyatı düşmeden satış yaparsınız, fiyatı düştüğünde aynı hisse senedini daha ucuza geri alarak aradaki fiyat farkından kar edersiniz. Normal işlemlerde önce alıp, sonra satarak kar ya da zarar ederken; açığa satış işleminde önce satıp, geri alırken oluşan farktan kazanırsınız.