PİYASALAR KARARSIZ
ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar kararsız” değerlendirmesinde bulundu.
|
Haftaya güçlü bir başlangıç yapan küresel piyasaların sonraki işlemlerde ise ivme kaybettiğini görüyoruz. Bunda özellikle ABD’de büyük beklenti yaratan teşvik paketinde ilerleme sağlanmaktan uzak bir tablo çizilmesi etkili olurken diğer taraftan korona virüs vakalarındaki artış da rahatsızlık yaratıyor. Tüm dünyada korona virüse yakalananların sayısı 38 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1,1 milyona yaklaşmış durumda. Aşı çalışmalarından ise henüz istenen sonuçlar alınabilmiş değil. Bu noktada Johnson & Johnson’ın aşı faaliyetlerinin bir katılımcıda sebebi belirlenemeyen bir rahatsızlık görülmesi nedeniyle geçici olarak durdurulması moralleri bozmuş durumda. Son olarak Eli Lilly de klinik testlerini potansiyel güvenli endişesi nedeniyle durdurduğu açıkladı.
Pozitif tarafta ise ABD’de açıklanan bilançoların ağırlıklı olarak beklentilerden daha iyimser bir tablo çizdiğini görüyoruz. Ancak bu durum öngörülen bir senaryo olduğu için kısmen fiyatlara da yansımış durumda. Ayrıca unutmamak gerekiyor ki ABD bilançoları beklentilerden iyi geliyor olsa bile S&P 500 şirketleri için ortalama 33,5 dolar seviyesinde bulunan hisse başı kâr yıllık bazda %20’nin üzerinde daralma anlamına geliyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul direnç bölgesinde soluklanıyor. 1180 seviyesinin üzerini test etmeye başladıktan sonra ivme kaybeden BIST-100 endeksi bu bölgede destek arayışını sürdürüyor. Teknik açıdan ilk önemli direnç olarak gördüğümüz bu bölgede zorlanılmasını olağan bir durum olarak değerlendirirken teknik görünümde şimdilik anlamlı bir farklılık olduğunu ise düşünmüyoruz. 1180 puanın üzerinde yapılacak kapanışların ise endekse daha fazla momentum kazandırabileceğini söylemek mümkün. Kaldı ki, jeopolitik risklerin azalmasının yanında yaklaşan ikinci çeyrek beklentilerinin de endeks açısından itici bir güç olarak çalışabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Kaynak: Matriks
EUR/USD 1,1800’den uzaklaştı. Mali teşvik paketine ilişkin beklentiler korunuyor olsa da paketin seçim öncesine yetişme ihtimalinin düşük bulunması nedeniyle risk iştahının kısmen daralması pariteye de güç kaybı olarak yansıyor. Bu kapsamda EUR/USD’nin geçtiğimiz hafta test ettiği 1,1830 seviyesinin belirgin şekilde altında işlem görmesi dikkat çekiyor. Ancak teknik açıdan görünümde anlamlı bir bozulma olduğunu düşünmüyoruz. Öyle ki, 1,1730 desteğinin üzerinde kalınması büyük ölçekli bir baskı oluşmasına izin vermezken yukarıda 1,1870 seviyesini en önemli direnç olarak görmeye devam ediyoruz.
TL yön arayışını sürdürüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu hafta dolar karşısında güçlü bir zeminde hareket etmekte başarılı olamazken TL’nin de farklı bir tablo ortaya koyduğunu söylemek zor. Bu noktada USD/TL geçtiğimiz hafta test edilen dip seviyelerden belirgin şekilde uzaklaşmış durumda. Türkiye özelinde kırılganlıklar devam ediyor olsa da TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini gecelik borç verme faizinin de üzerine taşıması ve yukarı yönlü eğilimin devam etmesi baskıyı kısmen hafifletir nitelikte. Bu açıdan bakıldığında gelecek haftaki toplantısında TCMB’nin politika faizinde artırım yapmaya devam etmesi halinde bunun TL lehine hareket alanını genişletmesini bekleriz. Ancak TL'nin güç kazanması için küresel konjonktürün de destekleyici nitelikte olması gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın kazanımlarını koruyamıyor. Seçimden önce olmasa bile seçimin hemen ardından mali teşvik paketinde uzlaşılacağına ilişkin öngörüler geçerliliğini koruyor. Ancak kısa vadeli beklentilerin bozulmasına yol açan bu durum ons altına güç kaybı olarak yansırken 1900 doların altının test edilmeye başlandığını görüyoruz. Kaldı ki, 93,5 seviyesinin üzerine yükselen dolar endeksinin oldukça dirençli bir görünüm sergilemesi de değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor. Ons altında yukarıda 1935 doları ana direnç olarak görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılmadıkça yukarı yönlü denemeler büyük resmi değiştirmek için yeterli olmayabilir. 1900 doların aşağı yönlü test edilmeye başlanması ile aşağıda ise 1886 dolar ilk destek olarak takip edilebilir.
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2