PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ YENİ HAFTAYA TAŞIYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar iyimserliğini yeni haftaya taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Küresel piyasalarda ABD seçimlerinin ardından oluşan iyimser hava yeni haftaya taşınmış durumda. Her ne kadar Kongre’nin durumu henüz tam olarak netleşmemiş olsa da mevcut göstergeler Senato’nun cumhuriyetçilerin kontrolünde kalmaya devam edebileceğine işaret ediyor. Bu durum uzun zamandır önemli oranda beklenti yaratan mali teşvik paketine yönelik öngörülerde değişikliğe yol açmış değil. Ancak Kongre’deki bölünmüşlük nedeniyle olası paketin büyüklüğünün seçim öncesinde telaffuz edilen rakamlardan daha küçük ölçekli olduğunu görebiliriz. Mali desteğin azalma ihtimalinden ise Fed’in ekonomiye vereceği desteğin daha uzun vadeli olabileceği sonucunu çıkarmak mümkün. Diğer taraftan Kongre’nin yapısının yeni vergi artışlarını limitleyebilecek bir çerçeve çizmesi hisse senetlerini destekler nitelikte. Özetle mevcut tabloya bakarak küresel piyasalarda yukarı yönlü hareket etme potansiyelinin korunduğunu söyleyebiliriz. İçeride ise TCMB başkanlığındaki görev değişimi ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın istifasına yönelik haberler sonrasında özellikle TL’de hareketlilik belirgin şekilde artmış durumda. Yurtdışındaki pozitif havanın yanında kur üzerindeki baskının azalmasına paralel olarak TL varlıklarda iyimserliğin genele yayılması şaşırtıcı olmayacaktır.
BEKLENTİLERİMİZ
Küresel iyimserlik Borsa İstanbul’a da pozitif yansıyor. Geçen hafta beş gün boyunca açılışları önceki kapanış seviyesinin üzerinde yapan ve günü de bu seviyenin üzerinde tamamlayan BIST-100 endeksinin oldukça güçlü bir momentum kazandığını gördük. Haftalık bazda elde edilen %7’nin üzerindeki değer kazanımı neticesinde bir önceki haftanın kayıpları da geri alınmış oldu. Teknik açıdan bakıldığında endeksin pozitif sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda 1180 puanın üzerinde kalınması iyimserliğin korunmasına katkı sağlayabilir. Hızlı yükselişin ardından kâr satışlarına kapı aralansa da özellikle TL üzerindeki baskının azalmasının hisse senetlerine destek verebileceğini düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD kazanımlarını ileri taşıyor. ABD seçimlerinin ardından küresel risk iştahının artması ve ABD’de mali destek paketine ilişkin beklentilerin yeniden canlanması dolar üzerindeki baskının artmasına neden olurken EUR/USD’nin bültenlerimizde sık sık dikkat çektiğimiz 1,1870 direncinin üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda kısa vadeli görünümün daha da iyileşebileceğini söylemek mümkün. Özellikle mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin netleşmesi paritenin 1,20 seviyesine yaklaşmasına katkı sağlayacaktır. Ancak korona virüs vaka sayılarındaki artışın Avrupa’da yeni kısıtlamaların devreye alınmasına neden olması ve ECB’den kırılgan seyreden ekonomiye destek için Aralık ayında daha fazla gevşeme yönlü adım beklenmesi paritede şimdilik 1,20’nin ötesinde tahmin oluşturmamızı zorlaştırıyor.
TL yeni haftaya değer kazanımı ile başlıyor. ABD başkanlık seçimi sonrasında ortaya çıkan tablo gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanmasını sağlasa da TL’nin geçen hafta bu eğilimden destek bulamadığını gördük. Özellikle haftanın son işlem gününde oluşan yükseliş neticesinde kurun yeniden 8,50 seviyesinin üzerini test etmesi oldukça dikkat çekiciydi. Ancak yoğun haber akışının ardından kur yeni haftaya çok daha farklı bir tonda başlarken 8,35 civarında rakamlar görüyoruz. TCMB Başkanı’nın değişmesi ile birlikte bundan sonraki süreçte para politikasında ne tür farklılıklar olacağı piyasalar tarafından yakından takip edilecektir. TL’de son dönemde artan değer kaybına karşı TCMB ise %14 seviyesini de aşarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı taşımaya devam ediyor. Fonlama maliyetinin kısa vadede GLP faizi olan %14,75 seviyesine doğru hareketini sürdürmesi şaşırtıcı olmayacaktır.
Kaynak: Matriks
Ons altında değer kazanma eğilimi artarak sürüyor. Seçim sonuçları sonrasında oluşan tablonun dolar üzerinde yarattığı baskıya paralel olarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Ayrıca mali teşvik paketine yönelik beklentilerin canlı kalmaya devam etmesinin de altın lehine olduğunu söylemek mümkün. Kaldı ki korona virüs vaka sayılarının belirgin şekilde artış gösteriyor oluşu da ekonominin destek bulması için mali teşvik paketinin gerekli olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu beklentiler korunduğu sürece yukarı yönlü eğilimin süreceğini düşünüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında ise ons altının 1920 dolar direncini net şekilde kırmış olmasını pozitif bulurken 1950 doların üzerinde kalındıkça 1975 doların ilk hedef olacağını tahmin ediyoruz.