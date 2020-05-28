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PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Ekonomilerdeki normalleşme sürecine odaklanan küresel piyasalar hafta başından bu yana olduğu gibi iyimserliğini sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Ekonomilerdeki normalleşme sürecine odaklanan küresel piyasalar hafta başından bu yana olduğu gibi iyimserliğini sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

28 Mayıs 2020 Perşembe 09:45
2005 Okunma
PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR

Ekonomilerdeki normalleşme sürecine odaklanan küresel piyasalar hafta başından bu yana olduğu gibi iyimserliğini sürdürüyor. Her ne kadar Hong Kong gerilimi özellikle Asya piyasalarında yukarı yönlü eğilimi limitlese de şimdilik genele yayılan güçlü bir etki oluşmadığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda varlık fiyatlarının yeni güne başlarken de değer kazanma eğilimini koruduğunu görüyoruz. Bugün makroekonomik veri tarafında ise ABD’den gelecek olan GSYH ve dayanıklı mal siparişleri verilerini takip edeceğiz. GSYH rakamı revizyon niteliğinde oluğu için önemli bir etki göstermesini beklemiyoruz. Kaldı ki daha önce -%4,8 olarak açıklanan rakamda güncelleme yapılması da beklenmiyor. Dayanıklı mal siparişlerinde ise %18,5 oranında daralma öngörülüyor. Ancak en düşük beklentinin -%28 olması aşağı yönlü risklerin yüksek olduğuna işaret ediyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul momentum kazanıyor. Dört günlük tatilin ardından yurtdışı piyasalardaki iyimserliğin desteğini de arkasına alarak güçlü bir performans sergileyen BIST-100 endeksi korona virüsün Türkiye’de görülmeye başladığı günden bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının üzerini görmüş oldu. Endeks böylece uzun süredir dikkat çektiğimiz 104.500 hedefine de ulaşmış oldu. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü eğilimin kazanılan momentum eşliğinde süreceğini tahmin ediyoruz. Böyle bir senaryoda bir sonraki hedef seviye ise ilk etapta 106.000 olacaktır.    

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD-AS

Regresyon

SODA

AL

AL

AL

AL

TRKCM

AL

AL

AL

AL

EUR/USD yeniden 1,10’un üzerinde. Risk iştahındaki artışa paralel olarak doların küresel ölçekte baskı altında kalması paritenin yukarı yönlü hareket etmesini kolaylaştıran bir zemin yaratıyor. Ayrıca AB Komisyonu’nun, gelecek AB bütçesinin büyüklüğünün korona virüs toparlanma fonu ile birlikte 1,1 trilyon euro olmasını önereceğine dair haber akışı ise paritedeki değer kazanımının daha ileri taşınmasını sağlıyor. Yeniden 1,10’un üzerine yükselen paritede 1,1060 seviyesine kadar önemli bir direnç olmadığını söyleyebiliriz. Bu seviyenin aşılması durumunda ise bir önceki zirve nokta olan 1,1150 seviyesi hedef haline dönüşebilir. Ancak paritenin uzun süredir 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalıcı olamadığını ve kâr satışlarına maruz kaldığını hatırlatmakta fayda görüyoruz.

 

USD/TL 6,80’in altındaki seyrini sürdürüyor. Küresel risk iştahındaki artışın dolara yönelimi limitlemesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin daha güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlarken TL’nin de bu iyimserlik doğrultusunda değer kazanma çabalarına devam ettiğini görüyoruz. Ancak hafta başında 6,70’in altını gören USD/TL bu bölgeden uzaklaşmış durumda. Özellikle 6,75’in geçtiğimiz haftaki geri çekilmelerde kırılamadığını düşünürsek söz konusu seviyenin altına inilmesi TL lehine hareket alanının yeniden genişlemesini sağlayabilir.

Kaynak: Matriks

Hong Kong gerilimi altını destekliyor. Yatırımcıların özellikle ekonomilerdeki normalleşme çabalarına odaklanması ons altının jeopolitik risklerden sağladığı faydanın minimumda kalmasına neden olsa da Hong Kong gerilimi ABD ile Çin arasındaki tansiyonu yüksek tutuyor. Bu noktada Çin’in ulusal güvenlik tasarısını yasalaştırmaya yaklaştığına yönelik haber akışı dün 1700 doların altını gören ons altının yeniden 1715 doları aşmasını sağladı. Teknik açıdan bakıldığında önceki haftalara kıyasla güç kaybedilmiş olsa da 1700 doların üzerinde kalınmasının şimdilik aşağı yönlü riskleri limitlediğini söyleyebiliriz. Yukarıda 1718 ve 1730 dolar seviyelerini direnç noktaları olarak görüyoruz.
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