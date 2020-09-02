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PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar iyimserliğini korumaya çalışıyor” dedi.

Ekonomi 02.09.2020, 09:55
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PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Varlık fiyatları Powell’ın geçtiğimiz haftaki konuşmasının ardından oluşan iyimserliği kısmen kaybetmiş olsa da büyük resimde anlamlı bir farklılık olduğunu söylemek zor. Öyle ki, destekleyici para politikalarının sürmesi ve aşı çalışmalarının pozitif bir zeminde ilerlemesi risk iştahını destekleyen ana konu başlıkları olarak kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda ivme kaybına karşın değer kazanma eğiliminin net şekilde daha ağır bastığını görüyoruz.

Veri akışının yoğun devam ettiği haftada bugün ise ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve ISM New York endeksi gibi verileri takip edeceğiz. Ayrıca iki hafta sonraki FOMC toplantısı öncesinde bugün Fed’in açıklayacağı Bej Kitap da öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Söz konusu rapor Fed’in ekonomiyi nasıl değerlendirdiğine ışık tutacağı için önemli olmakla birlikte, Fed’den uzun bir süre faiz değişikliği beklenmediği için etki derecesinin limitli kalacağını tahmin ediyoruz.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul zayıflıktan sıyrılmaya çalışıyor. Yurtdışı piyasaların güçlü performans gösterdiği dönemde küresel fiyat hareketlerine ayak uydurmakta zorlanan Borsa İstanbul, yurtdışında durgunluğun öne çıkmasına ise negatif tepki veriyor. Önceki günü 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapatan BSIT-100 endeksi dün ise 10 Ağustos’tan bu yana ilk kez tüm günü tamamen bu seviyenin altında geçirdi. Ağustos ayının hemen başında endeks bir kez daha 200 günlük hareketli ortalamasının altına inmiş ve burada arka arkaya 3 gün kapanış yapmıştı. Ancak o dönemdeki geri çekilmede teknik göstergeler güçlü bir toparlanma sinyali veriyordu. Şimdi ise bu yönde bir sinyal henüz oluşmuş değil. Bu noktada endeksin 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanışlar yapmasının zayıflıktan sıyrılması için teknik açıdan gerekli olduğunu düşünüyoruz.

 

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD

PSAR

MPARK

AL

AL

AL

AL

PNSUT

AL

AL

AL

AL

SELEC

AL

AL

AL

AL

Kaynak: Matriks

EUR/USD 1,20’yi aşmakta zorlanıyor. 1,20’nin geride bırakılması durumunda iyimserliğin güç kazanabileceğini düşünsek de özellikle 1,2030’un önemli bir direnç olması ilk denemede güçlü bir şekilde kırılma ihtimalini zorlaştırıyor. Veri tarafında ise dün karışık sinyaller aldık. Enflasyonun 4 yıl sonra ilk kez eksi bölgeye gerilediği Euro Bölgesi’nde PMI imalat endeksi beklentilere paralel olarak 51,7 değerini alırken büyümeyi daralmadan ayıran seviyenin üzerinde kalarak ılımlı toparlanmanın devam ettiğine yönelik sinyaller verdi. Özellikle negatif enflasyonun ECB’den yeni adım beklentisini desteklediğini söylemek mümkün. Öte yandan ekonomilerin yeniden açılmasına karşın Euro Bölgesi’nde işsizlik oranının %7,7’den %7,9’a yükselmesi dikkat çekerken bölgede korona virüs vakalarının artış göstermesi de parite açısından risk yaratan bir gelişme olarak öne çıkıyor. Dün ayrıca ABD ISM imalat endeksinin güçlü bir tablo ortaya koyması da parite üzerinde baskı oluşturan bir faktör olarak çalıştı.

TL’de görünüm değişmiyor. Dolardaki küresel değer kaybı ve paritedeki yukarı yönlü eğilime karşın bundan çok fazla fayda sağlamayı başaramayan TL dolar karşısında bant hareketi sergilemeye devam ediyor. Bu kapsamda iki haftayı aşkın süredir görmeye alıştığımız gibi 7,30-7,40 bandındaki hareketin sürdüğünü görüyoruz. Bant hareketi nedeniyle teknik göstergeler de net bir yöne işaret etmiyor. TCMB ise dün 29.09.2020 vadeli 10 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhalelerde faiz son bir haftadır olduğu gibi gerilemeye devam ederken ortalama faiz dün %10,11 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Matriks

Ons altın yukarı yönlü denemelerini sürdürüyor. Dolar endeksinin 92 seviyesinin altına gerilemesinin desteğini arkasına alan altının ons fiyatı 2000 dolar sınırını zorlamaya devam ediyor. İlk direnç olarak gördüğümüz 1976 doların üzerinde kalınması ve sonrasında 2000 doların geride bırakılması durumunda altında yukarı yönlü hareket etme eğilimi güç kazanabilir. Bunun yanında Powell’ın geçtiğimiz haftaki açıklamalarının ardından yönünü yukarı çeviren ABD tahvil faizlerinin geri çekilmeye başlamasının sabit bir getiriden yoksun olan ons altın lehine zemin yarattığını söyleyebiliriz. Ancak altının şimdilik önemli teknik seviyelerde zorlanmasının yanında ABD’den gelen verilerin güçlü bir tablo ortaya koymasının etkilerini hissettiğini görüyoruz. Bu da bir hafta öncesine kıyasla daha pozitif sinyaller oluşsa da bunun fiyatlamalara tam olarak yansımasını engelliyor.
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