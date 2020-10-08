PİYASALAR ILIMLI SEYREDİYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar ılımlı seyrediyor” değerlendirmesinde bulundu.
|
ABD’de mali teşvik paketi görüşmeleri durmuş olsa da verilen ilk negatif tepkinin ardından endişelerin azalması ile varlık fiyatlarının daha ılımlı sayılabilecek bir zeminde hareket ettiğini söylemek mümkün. Ancak Fed’in de sık sık dikkat çektiği gibi ekonominin daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor olması nedeniyle konu tamamen geri plana atılmış değil. Bu noktada, destek paketi beklentilerinin önümüzdeki günlerde yeniden ana gündem maddelerinden biri olacağını düşünüyoruz. Kaldı ki, ABD Başkanı Trump'ın dün hava yolu şirketlerine yönelik destek ile vatandaşlara 1200 dolarlık doğrudan ödemeye ilişkin açıklamaları teşvik beklentilerini yeniden canlandırmış durumda.
Siyaset tarafında ise bu sabah ABD’de başkan yardımcısı adaylarının münazarasını izledik. Tartışma sürpriz olmayan bir şekilde önemli bir piyasa etkisi yaratmış değil. Gündem büyük ölçüde sakin seyrederken makroekonomik veri tarafından bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip edeceğiz. Önceki hafta 837 bin olarak gerçekleşen başvuruların azalmaya devam ederek 820 bine inmesi bekleniyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul direnç bölgesine takıldı. Hafta içinde 1170 seviyesine doğru hızlı bir tepki veren BIST-100 endeksi sonraki işlemlerde ise gerek artan belirsizlikler gerekse teknik açıdan önemli bir direnç noktasına yaklaşılmış olması ile değer kayıplarına maruz kaldı. Ayrıca TL’de giderek artan zayıflığın da endekse negatif yansıdığını söylemek mümkün. Tüm bunlara karşın gelen satışların yukarı yönlü eğilimi bozmadığını ve endekste yükseliş potansiyelinin geçerliliğini koruduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Yukarıda 1180 seviyesini ana hedef olarak görmeye devam ederken aşağıda ise 1145 ilk destek olarak izlenebilir.
Kaynak: Matriks
EUR/USD yönünü yeniden yukarı çevirdi. ABD’de teşvik paketi görüşmelerinin durdurulması risk iştahını olumsuz etkilerken bunun pariteyi 1,1720 seviyesine doğru geri çektiğini gördük. Ancak aynı zamanda destek olan bu seviyenin üzerinde tutunmayı başaran EUR/USD teknik görünümle de uyumlu olarak yeniden yukarı yönlü tepkiler vermeye başladı. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi 1,1810 ara direnç olmak üzere 1,1870 seviyesine doğru yönelimin önünde önemli bir engel görmüyoruz. Ancak bunun daha ötesinde bir değer kazanımı için ek katalizör gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan dün akşam açıklanan Fed tutanaklarının parite üzerindeki etkisini ise nötr olarak değerlendiriyoruz.
TL’de kan kaybı sürüyor. TL’deki değer kaybı giderek daha belirgin bir hale gelirken Merkez Bankası’nın son dönemde olduğu gibi ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini kademeli olarak yukarı taşımaya devam etmesini bekliyoruz. Bu noktada fonlama maliyetinin ilk etapta gecelik borç verme faizi olan %11,75 seviyesine yaklaşmayı sürdüreceğini öngörüyoruz. Ancak TCMB’nin düzenlediği geleneksel repo ihalelerinde ortaya çıkan sonuçlar piyasaların önümüzdeki günlerde TCMB’nin %11,75 ile de yetinmeyip GLP faizinden borç vermeye yönelebileceğini düşündüğünü gösteriyor. Fonlama maliyetindeki artışa karşın kurdaki yükselişin devam etmesi durumunda ise son PPK toplantısında faizlerde 200 baz puan artırım yapan TCMB’nin 22 Ekim’deki PPK toplantısında bir kez daha politika faizinde artırımı gündemine alması şaşırtıcı olmayacaktır.
Kaynak: Matriks
Ons altın destek arıyor. Teşvik paketine ilişkin çalışmaların durması doların güç kazanmasını sağlarken bu durum altının ise 1900 doların altına inmesine neden oldu. İlk baskının atlatılmasının yanında paritenin kayıplarını kısmen azaltmasına paralel olarak ons altında da yeniden 1900 doların üzerine doğru bir eğilim oluşabilir. Ancak teknik açıdan bakıldığında sık sık dikkat çektiğimiz gibi 1920 doların üzerinde kapanışlar yapılmadıkça büyük resimde anlamlı bir değişim olmasını beklemiyoruz.
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2