PİYASALAR HALA SONUÇLARI BEKLİYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar hala sonuçları bekliyor.”
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Küresel piyasalar ABD seçimlerinin ardından ivme kaybederek de olsa yukarı yönlü hareket etme eğilimini haftanın son işlem gününe taşımaya çalışırken bugün aynı zamanda ABD’den gelecek istihdam verilerini takip edeceğiz. Geride bıraktığımız ayda tarım dışı istihdamın 600 bin kişi artış gösterdiği tahmin edilirken işsizlik oranının ise %7,9’dan %7,7’ye gerilemesi bekleniyor. Saatlik kazançlarda ise yıllık bazda %4,6 büyüme öngörülüyor. Hatırlanacağı gibi ABD’de Şubat-Nisan döneminde istihdamda yaklaşık 22 milyon kişilik kayıp yaşanmıştı. Ekonominin yeniden açılması ile birlikte bu kaybın 11 milyonluk kısmı geri alındı. Ekim ayında beklenen artış dahil edildiğinde bile istihdamdaki açığın hâlâ 10 milyonun üzerinde olduğunu görüyoruz. Son dönemdeki verilerin istidamdaki toparlanmanın yavaşladığına işaret ettiğini de düşünürsek bugünkü rakamların piyasa lehine güçlü bir tablo çizmesi çok kolay görünmüyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul’da yukarı yönlü eğilim korunuyor. Son dört işlem gününde oldukça güçlü bir performans sergileyen BIST-100 endeksi bu hafta %6’nın üzerinde değer kazanmış durumda. Endeksin hafta başından bu yana olduğu gibi önceki günkü kapanış seviyesinin üzerinde açılış yapmasının ve günü de bu bölgede tamamlamasının yakalanan momentumun korunması adına oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. İvme kaybetmiş olsa da küresel piyasalardaki iyimser havanın devam etmesini yurtiçi piyasalar açısından da itici bir güç olarak görürken 1180 puanın üzerinde kalınması durumunda Borsa İstanbul’da da yukarı yönlü hareket etme eğiliminin korunacağını tahmin ediyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD güç kazanmaya devam ediyor. ABD’de başkanlık seçiminin ortaya koyduğu tablonun risk iştahını destekliyor oluşu paritede yukarı yönlü hareket etme eğiliminin güç kazanmasını sağlıyor. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi teknik açıdan baktığımızda 1,1870 seviyesine kadar önemli bir direnç görmemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu seviyeye kadar yükselişin önünde önemli bir engel bulunmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Günün devamında öne çıkan tek konu başlığını ise ABD’de açıklanacak olan Ekim ayı istihdam rakamları oluşturuyor. Normal şartlarda etki derecesi yüksek olan verinin ABD başkanlık seçimi nedeniyle bu kez yansımalarının sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.
TL’de denge bulma çabası sürüyor. ABD seçimlerinin ardından piyasalarda etkili olan iyimser hava gelişmekte olan ülke para birimlerinin ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilemesini sağlıyor. Her ne kadar bu durum TL’ye anlamlı bir şekilde değer kazandırmamış olsa da kurun yukarı yönlü tepkilerinin sınırlandığını söyleyebiliriz. Öte yandan TCMB ise ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı taşımaya devam ediyor. Son olarak fonlamanın %14,07 olarak gerçekleştiğini gördük. Bu rakamın önümüzdeki günlerde GLP faizi olan %14,75 seviyesine doğru hareketini sürdürmesini bekliyoruz. Ancak bu eğilime karşın TL’de kırılganlığın devam etmesi durumunda TCMB’nin ek önlemler almaya yönelebileceğini söylemek mümkün.
Kaynak: Matriks
Ons altında değer kazanımı hızlandı. Hafta başında 94,5 seviyesine yaklaşan dolar endeksinin yönünü aşağı çevirmesi değerli metallerin güç kazanmasını sağlarken ons altının iki haftanın ardından bir kez daha 1920 doları aşmasını sağladı. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi 1920 doların teknik açıdan oldukça önemli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü hareket etme eğiliminin güç kazanması şaşırtıcı olmayacaktır. Öte yandan bugün açıklanacak olan ABD istihdam verilerinin beklentileri karşılayamaması ve dolar üzerinde baskı oluşturması durumunda bunun da altın lehine hareketi desteklemesini bekleriz.