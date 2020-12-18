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Piyasalar haftayı iyimser tamamlamaya yakın

ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar haftayı iyimser tamamlamaya yakın” dedi.

Ekonomi 18.12.2020, 13:47
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Piyasalar haftayı iyimser tamamlamaya yakın

Hafta başından bu yana zaman zaman gerçekleşen küçük çaplı düzeltmelere karşın piyasalar ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilemeye devam ediyor. Bu noktada, yurtdışında ABD mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin pozitif olması ve aşıların yüksek korona virüs vaka sayılarının yarattığı endişeleri hafifletmesi piyasaların ana destek noktalarını oluşturuyor. İçeride ise TL’de değer kazanma eğiliminin güçlenmesinin genele yayılan pozitif bir hava yarattığını görüyoruz.   

Yurtdışında Almanya’da açıklanacak olan IFO endeksini takip edeceğimiz günde içeride ise TCMB’nin açıklayacağı beklenti anketini izleyeceğiz. Öyle ki, ankette 24 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan PPK toplantısında ilişkin beklentilerin ne yönde şekillendiğini görme şansı bulacağız. Yüksek Kasım ayı enflasyon rakamlarının ortaya koyduğu tablonun ardından TL’nin reel faiz desteğinin göreceli olarak azaldığını düşünürsek TCMB’nin söz konusu toplantıda bu desteği yeniden artırmayı değerlendirebileceğini düşünüyoruz. Bu noktada anket sonuçlarında da benzer bir tablo görmeyi bekliyoruz.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul 1400 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. 1410 seviyesindeki direncine yaklaştıktan sonra önceki gün satış baskısı altında kalan BIST-100 endeksi günü 1400 puanın altında tamamlamıştı. Dün ise gerek yurtdışındaki ılımlı görünüm gerekse TL’deki değer kazanımları endeksin yeniden bu seviyenin üzerini test etmesini sağlasa da günün sonunda kapanış 1399 puandan yapıldı. Kısa vadeli grafiklerde endeksin +1 ve -1 standart sapma arasında olduğunu görüyoruz. Bu seviyeler bugün itibariyle sırasıyla 1410 ve 1385 puana denk geliyor. Dolayısıyla bir süre burada konsolide olması muhtemel görünen endeksin bu bandı hangi yöne doğru kıracağı kısa vadeli yönü daha da netleştirecektir.

EUR/USD direnç bölgesinin üzerini test ediyor. Son dönemde genel hatlarıyla sakin bir seyir izleyen EUR/USD gerek mali teşvik paketinden gelen iyimser haberler gerekse Fed’in ekonomide güçlü bir toparlanma görülene kadar varlık alımlarının devam edeceği mesajını koruması ile yönünü yukarı çevirmiş durumda. Kaldı ki, teknik açıdan bakıldığında da paritenin özellikle 1,2180 direncini aştıktan sona belirgin şekilde momentum kazandığını görüyoruz. Bu noktada 1,2220 seviyesinin geride bırakılması çok daha iyimser bir tablo oluşmasına katkı sağlayacaktır. Böyle bir senaryoda ilk etapta 1,2350 seviyesine doğru bir hareket alanı oluşmasını bekleriz. 

TL’de güç kazanma eğilimi devam ediyor. TCMB’nin önceki gün açıkladığı 2021 yılı para ve kur politikası metninde son derece piyasa dostu olarak nitelendirebileceğimiz mesajlar vermesi TL’nin belirgin şekilde güç kazanmasını sağladı. Buna ek olarak Fed toplantısından çıkan güvercin mesajların dolar üzerinde küresel çapta baskı oluşturması USD/TL’nin uzun bir süre içerisinde seyrettiği 7,80-8,00 bandını aşağı yönlü kırmasına yardımcı oldu. Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi bu bandın kırılacağı yön kısa vadede izlenecek seyirde belirleyici olacaktı. Bu açıdan bakıldığında 7,80’in altında kalınması durumunda kurun ilk etapta 7,65 seviyesini hedefleyebileceğini söylemek mümkün.

 
 

Ons altın iyimserliğini koruyor. Ons altın gerek Fed’in güvercin mesajları gerekse mali teşvik paketinin dolar üzerinde oluşturduğu baskıdan fayda sağlayarak belirgin şekilde momentum kazanmış durumda. Özellikle teşvik paketinden pozitif haberler gelmeye devam etmesi durumunda daha yüksek seviyelere kapının açık olduğunu söyleyebiliriz. Önceki bültenlerimizde ons altının 1850 dolar desteğinin üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda 1865-1875 dolar direncini aşmaya çalışacağına dikkat çekmiştik. Bunun gerçekleşmesi ile birlikte 1910-1920 dolar bandının test edilme ihtimali artmış durumda.
 

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