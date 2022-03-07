Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,26 TL'den, Euro 15,56 TL'den, Sterlin ise 18,92 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.987 dolar olan altında, gram altın 911/912, çeyrek altın 1.465/1.466 Cumhuriyet altını ise 6.028/6.030 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,87 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 81, Ethereum 2 bin 532 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatı 130 doları gördü

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda yükselişini sürdürüyor. ABD'den gelen, Rusya petrol ithalatına yasak getirilmesine yönelik açıklama sonrası petrol fiyatları tarihi rekoruna yaklaştı ve 130 doları gördü. Brent ham petrolün varil fiyatı da 2008 yılından bu yana en yüksek seviye olan 140 dolara yaklaştıktan sonra bir miktar geriledi. (haber 3)