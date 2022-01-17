Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?

Döviz ve emtia piyasaları Türk Lirası karşısında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını peş peşe kırdıktan sonra iktidarın açıkladığı ve "kur korumalı Türk Lirası mevduatı"nın öne çıktığı yeni ekonomi kararlarıyla Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişine ara verirken, piyasalardaki kritik seviyedeki yatay seyir devam ediyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,54 TL'den, Euro 15,50 TL'den, Sterlin ise 18,59 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.819 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 784/792, çeyrek altın 1.272/1.300, Cumhuriyet altını ise 5.235/5.295 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,04 TL'den fiyatlanıyor.

Brent petrol

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,18 dolardan işlem görüyor. Dün 85,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 15.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 85,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,75 dolardan alıcı buldu.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 405 dolardan, Ethereum ise 3 bin 245 dolardan fiyatlanıyor.

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın hesapları için yeni karar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.