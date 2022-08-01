Son Dakika
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Yeni ayın ilk günü olan yeni haftaya da zirvede başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Ekonomi 01.08.2022, 09:14
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 17,94 TL'den, Euro 18,36 TL'den, Sterlin ise 21,89 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Ons altın 1.760 dolardan, Gram altın şu sıralarda 1.015 TL'den, çeyrek altın 1.632 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.715 TL'den, Gümüş ise 11,61 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23 bin 363 dolardan, Ethereum ise bin 690 Dolar'dan işlem görüyor.
Petrol Fiyatları
Brent ham petrolünün varil fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,5' e yakın artışla 108.53 dolara kadar yükselmişti.
Brent petrolün varili, yeni haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 102,88 dolardan işlem görüyor.