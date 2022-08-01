Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,94 TL'den, Euro 18,36 TL'den, Sterlin ise 21,89 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.760 dolardan, Gram altın şu sıralarda 1.015 TL'den, çeyrek altın 1.632 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.715 TL'den, Gümüş ise 11,61 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23 bin 363 dolardan, Ethereum ise bin 690 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları

Brent ham petrolünün varil fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,5' e yakın artışla 108.53 dolara kadar yükselmişti.

Brent petrolün varili, yeni haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 102,88 dolardan işlem görüyor.