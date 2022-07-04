Piyasalar haftaya nasıl başladı?

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 16,75 TL'den, Euro 17,49 TL'den, Sterlin ise 20,28 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.813 dolardan, Gram altın 975 TL'den, çeyrek altın 1.569 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.456 TL'den işlem görüyor.



Gümüş ise 10,72 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 111 dolar, Ethereum ise bin 54 dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Cuma günü yükselişe geçen brent petrolün fiyatı yüzde 3 düşerek 111.27 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 108.09 dolardan işlem görüyor.