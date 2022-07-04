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Piyasalar haftaya nasıl başladı?
TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan Haziran 2022 enflasyon rakamları öncesinde piyasalar kıpır kıpır. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Ekonomi 04.07.2022, 08:39
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 16,75 TL'den, Euro 17,49 TL'den, Sterlin ise 20,28 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Ons altın 1.813 dolardan, Gram altın 975 TL'den, çeyrek altın 1.569 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.456 TL'den işlem görüyor.
Gümüş ise 10,72 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 111 dolar, Ethereum ise bin 54 dolar'dan işlem görüyor.
Brent petrol
Cuma günü yükselişe geçen brent petrolün fiyatı yüzde 3 düşerek 111.27 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 108.09 dolardan işlem görüyor.