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Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar yeni haftaya düşüşle başladı. FED'ten gelen "faiz artacak" açıklamasının ardından piyasalar kırmızı alarm veriyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Ekonomi 25.04.2022, 09:54
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 14,72 TL'den, Euro 15,90 TL'den, Sterlin ise 18,91 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Onsu 1.917 dolar olan altında, gram altın 907/908 TL, çeyrek altın 1.459/1.460 TL, Cumhuriyet altını ise 6.004/6.005 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 11,27 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 213, Ethereum 2 bin 871 dolardan işlem görüyor.