Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,72 TL'den, Euro 15,90 TL'den, Sterlin ise 18,91 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.917 dolar olan altında, gram altın 907/908 TL, çeyrek altın 1.459/1.460 TL, Cumhuriyet altını ise 6.004/6.005 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,27 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 213, Ethereum 2 bin 871 dolardan işlem görüyor.