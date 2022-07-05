Piyasalar güne nasıl başladı?

Dolar 16,8420 liradan, euro ise 17,5770 liradan güne başladı. Sterlin ise 20,41 TL'den işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da 16,84 liradan alınan dolar 16,8420 liradan, 17,5750 liradan alınan euro ise 17,5770 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,83 liradan, euro ise 17,56 liradan satılmıştı.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.811 dolardan, Gram altın 980 TL'den, çeyrek altın 1.575 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.482 TL'den,

Gümüş ise 10,92 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 284 Dolar, Ethereum ise bin 152 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol 114,32 dolara kadar yükseldikten sonra hafifçe geri çekilerek (saat 07:55 itibarıyla) 113,60 dolar noktasına geldi.