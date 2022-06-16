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Piyasalar güne nasıl başladı?
ABD Merkez Bankası FED'in son 28 yılın rekor faiz artış kararına imza atmasına rağmen Dolar/TL kurunda beklenen geri çekilme gelmedi. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Ekonomi 16.06.2022, 09:50
ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed son olarak 1994 yılında 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti. Bu durumda Fed, faiz artıracağının sinyalini de verirken 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 17,29 TL'den, Euro 18,13 TL'den, Sterlin ise 21,08 TL'den işlem görüyor.
Altın
Ons altın 1.831 Dolar'dan, Gram altın 1.017'den, Çeyrek altın 1.635 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.726 TL fiyatıyla işlem görüyor.
Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.
Gümüş
Gümüş ise 12,04 TL'den fiyatlanıyor.