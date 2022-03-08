Piyasalar güne nasıl başladı?

Dolar ve Euro

Dolar 14,4320 liradan, euro ise 15,6870 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 14,43 liradan alınan dolar 14,4320 liradan, 15,6850 liradan alınan euro ise 15,6870 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,34 liradan, euro ise 15,64 liradan satılmıştı.

Altın ve gümüş

Onsu 1.990 dolar olan altında, gram altın 919/920, çeyrek altın 1.479/1.480 Cumhuriyet altını ise 6.086/6.087 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,80 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 348, Ethereum 2 bin 526 dolardan işlem görüyor.

Benzin ve motorine yine zam yeniden zam!Güncel

Petrol fiyatı zirvede

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte tırmanan petrol fiyatları, savaşın 13. gününde 120 dolar seviyesinin üzerinde yer alıyor. Dün 128 dolar seviyesini aşan Brent Petrol varil fiyatı, bu sabah 123 dolardan işlem görüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, dün Rus petrolüne yönelik ambargo tartışmalarına ilişkin konuşmuştu.

Ambargo kararının felakete yol açacağını savunan Novak, petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini söylemişti.