Piyasalar fırladı!

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,64 TL'den, Euro 16,37 TL'den, Sterlin ise 19,27 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.928 dolar olan altında, gram altın 907/908, çeyrek altın 1.458/1.459, Cumhuriyet altını ise 6.000/6.001 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,65 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 47 bin 147, Ethereum 3 bin 403 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Asya borsaları, hafta boyunca küresel piyasalardaki yükselişlerin ardından Wall Street'te dün görülen düşüşlere paralel olarak bugün gerilerken, petrol fiyatları ABD'nin yüksek yakıt fiyatlarını kontrol altına almak için piyasaya rezervlerinden büyük miktarda petrol sürmeyi değerlendirmesiyle keskin şekilde düştü.

Brent petrolde fiyatlar yüzde 5'e yakın değer kaybederek 106 dolar seviyesine indi. ABD ham petrolünde ise benzer oranlarda düşüşlerle varil fiyatı 101 dolardan işlem görüyor.