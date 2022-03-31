Piyasalar fırladı!
Dün Rusya Ukrayna Barış Masasından sonra yapılan açıklamaların olumlu yönde olduğu belirtildikten sonra piyasalar rahat nefes almıştı fakat bu sabah güne yükselişle başladı. İşte dolar, euro, altın fiyatlarında son durum...
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 14,64 TL'den, Euro 16,37 TL'den, Sterlin ise 19,27 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Onsu 1.928 dolar olan altında, gram altın 907/908, çeyrek altın 1.458/1.459, Cumhuriyet altını ise 6.000/6.001 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 11,65 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 47 bin 147, Ethereum 3 bin 403 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatları
Asya borsaları, hafta boyunca küresel piyasalardaki yükselişlerin ardından Wall Street'te dün görülen düşüşlere paralel olarak bugün gerilerken, petrol fiyatları ABD'nin yüksek yakıt fiyatlarını kontrol altına almak için piyasaya rezervlerinden büyük miktarda petrol sürmeyi değerlendirmesiyle keskin şekilde düştü.
Brent petrolde fiyatlar yüzde 5'e yakın değer kaybederek 106 dolar seviyesine indi. ABD ham petrolünde ise benzer oranlarda düşüşlerle varil fiyatı 101 dolardan işlem görüyor.