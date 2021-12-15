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Piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izlenirken, gözler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Ekonomi 15.12.2021, 10:55
Piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişeler, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Yapılan bazı araştırmalar, aşılarda Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 80'in üzerinde olan koruma oranının Omicron'da önemli ölçüde gerilediğini gösterirken, ABD'li ilaç firması Pfizer ise Omicron'a karşı geliştirilen antiviral ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Omicron'un diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediği ve alarmda olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Salgının seyrine dair haber akışı her ne kadar gündemin üst sıralarında yer almaya devam etse de yatırımcıların odağında bugün Fed'in dün başlayan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın açıklamaları bulunuyor.

Analistler, Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini söyledi.

Sözle yönlendirmeler konusunun daha fazla önem kazandığı yılın son toplantısında, Powell'ın şahin tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği ve 2022 faiz patikasına dair bir ipucu verip vermeyeceğinin kritik olacağını vurgulayan analistler, karar ve açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda aylık yüzde 0,8 yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 9,6 artışla rekor seviyeye çıktı. ÜFE'deki yükselişte devam eden arz kısıtları etkili olurken, veri sonrası enflasyon endişeleri ve para politikalarında daha hızlı sıkılaşma beklentileri New York borsasına satış getirdi. Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,75 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. Kararsız bir seyrin hakim olduğu tahvil piyasasında ise dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,44'ten kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün 96,6 ile son bir haftanın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi de bugün 96,5 ile yatay hareket ediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının, Fed öncesi yeni güne pozitif başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın işletme ruhsatı alamayabileceği haberleriyle yeniden yükselişe geçen vadeli doğal gaz kontratları dün 120 avroyu aştı. Enflasyon endişelerini tetikleyen doğal gaz fiyatlarındaki artışın yanı sıra artan Kovid-19 vaka sayısına yönelik endişeler, teknoloji hisseleri öncülüğünde pay piyasalarına satış getirdi. Bu gelişmelerle, dün Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin ekimde yıllık yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,08, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 geriledi. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,3 azalışla 1,1255'ten kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa endeks vadeli kontratları ise Fed öncesi yeni güne alıcılı başladı.

Asya tarafında Çin'de borç çevirme problemleri ve politika yapıcıların açıklamaları gündemi meşgul etmeye devam ederken, bugün açıklanan verilere göre ülkede kasımda sanayi üretimi yıllık yüzde 3,8 artışla beklentileri aştı. Aynı dönemde Çin'de perakende satışlar ise yüzde 3,9 yükselişle piyasa tahminlerinin gerisine kaldı. Öte yandan ekonomideki gelişmeler karşısında Çin Merkez Bankası piyasaya orta vadeli krediler aracılığıyla 500 milyar yuan likidite enjekte etti.

Bu gelişmelerle Fed'in faiz kararı öncesinde Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle seyrediyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,68 değer kazanarak 2.157,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı. Dolar/TL ise dün yüzde 4,1 artışla 14,3986'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,4550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, Fed'in faiz kararı ve ekonomiye yönelik projeksiyonları öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 ve 2,250 puanın direnç, 2.070 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, kasım ayı TÜFE ve ÜFE

11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

16.30 ABD, aralık ayı New York Fed Aktivite Endeksi

16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

#ekonomi
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