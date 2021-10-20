Piyasalar faiz kararını bekliyor!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve kurumdaki görevden almaların ardından Türk lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Piyasaların gözü TCBM'nin faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Alınan yeni faiz kararı ise toplantının hemen ardından saat 14.00'te açıklanacak. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürmüştü.



DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,30 TL'den, Euro 10,84 TL'den, Sterlin ise 12,85 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,2918 lira, avronun satış fiyatı ise 10,8271 lira olmuştu. Dolar/TL 9.3743 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,13 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.775 dolar olan altında, gram altın 526/530, çeyrek altın 852/871, Cumhuriyet altını ise 3.509/3.549 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 63 bin 649 dolardan, Ethereum ise 3 bin 842 dolardan fiyatlanıyor.