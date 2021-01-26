Piyasalar destek bulmakta zorlanıyor

ABD’de mali teşvik paketine dair belirsizliklerin yanında aşılamaların sürmesine karşın korona virüs endişelerinin piyasalar açısından rahatsızlık yaratan önemli bir faktör olarak kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada dün Almanya’da açıklanan IFO endeksinin aylık bazda bakıldığında Nisan ayından bu yana en sert geri çekilmeyi göstermesi ülkede Aralık ayında başlayan kısıtlamaların yansımalarını net şekilde ortaya koyar nitelikte. Dünyanın geri kalanında da çok farklı bir tablo olduğunu söylemek zor. Dolayısıyla ekonomilerin rayına oturması için aşılamaların küresel ölçekte yoğunluk kazanması ve vaka sayılarının azalması gerekiyor. Bunun için de zaman gerektiğini düşünürsek piyasalar bir süre daha korona virüse karşı kırılgan kalmaya devam edebilir.

Makroekonomik açısından sakin sayılabilecek günde açıklanacak en önemli veriyi ABD tüketici güven endeksi oluşturuyor. Önceki ay 88,6 değerini alan verinin Ocak ayında belirgin bir değişim göstermeyerek 88,5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul küresel piyasalara paralel hareket ediyor. BIST-100 endeksi geride bıraktığımız haftada 1540 puanın altına sarkmasına karşın kapanışı bu seviyenin üzerinde yaparak yeni haftada tepki alımlarının devam edebileceğine yönelik bir tablo ortaya koymuştu. Söz konusu tabloya paralel olarak dün endeksin açılış ile birlikte 1560 puana kadar yükseldiğini gördük. Ancak bu eğilimini devam ettiremeyen endeks günü yatay bir görünümle tamamladı. Teknik açıdan 1540 puanın altında yapılacak kapanışların aşağı yönlü riskleri canlı tutacağını düşünmeye devam ediyoruz. Öte yandan Borsa İstanbul’da bilanço sezonu dün ARCLK ile başlarken şirket 2020 yılı son çeyreğinde 1,16 milyar TL net kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 937 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bilançolar Perşembe günü GARAN ile devam edecek.







EUR/USD sakin seyrini sürdürüyor. Yeni haftaya Cuma günkü kapanış seviyesine yakın bir noktada başlayan EUR/USD anlamlı bir değişim göstermiyor. Dün açıklanan zayıf IFO rakamlarına verilen tepkinin de limitli kaldığını gördük. Sakin seyre paralel olarak teknik görünümde belirgin bir farklılık görmüyoruz. Bu noktada yukarıda 1,2220 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Söz konusu seviyenin altında kalındıkça yukarı yönlü denemelerin tepki alımının ötesine geçmesini beklememek gerekir. Haftanın devamında özellikle ABD’de mali teşvik paketine ilişkin gelişmelerin yön arayışında belirleyici rol oynamaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.

USD/TL’de bant hareketi geçerliliğini koruyor. USD/TL uzun süredir olduğu gibi ağırlıklı olarak işlem gördüğü 7,30-7,50 bandında kalmaya devam ediyor. Zaman zaman bandın her iki sınırına doğru hareketlenmeler görüyor olsak da kapanışlar bant içerisinde yapıldıkça görünümde anlamlı bir farklılık görmeyi beklemiyoruz. Perşembe günkü Enflasyon Raporu’nu ise kurda hareketlilik yaratma potansiyeli yüksek bir konu başlığı olarak görüyoruz. Öyle ki, TCMB’nin söz konusu rapor ile zaman zaman para politikasına ilişkin sinyal verebildiğini de düşünürsek son toplantısında uzun süre sıkı para politikası vurgusu yapan TCMB’nin özellikle daha fazla sıkılaştırmaya ne derece yakın olduğu TL’de hareketliliğin artmasına neden olabilir.





Ons altın güçlü destek bulmakta zorlanıyor. Altının ons fiyatı 1850 doların üzerinde tutunma gayretini sürdürse de bunun devamını getirmekte başarılı olamıyor. Özellikle ABD’de mali teşvik paketinin Kongre’de gerekli desteği bulabileceğine şüphe ile yaklaşılmasının daha iyimser bir eğilim oluşmasını önemli ölçüde zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Paketin bu hafta Temsilciler Meclisi’nde komisyonda görüşülmesinin beklendiğini düşünürsek konu hakkındaki gelişmelerin hafta içinde değerli metallerde hareketliliği artırdığını görebiliriz. Bu noktada mali desteğin mevcut halinin onay almasının zor olduğuna yönelik algının güç kazanması kısa vadede fiyatlar üzerindeki baskının artmasına neden olabilir.

