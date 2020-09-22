PİYASALAR DENGE BULMAYA ÇALIŞIYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar denge bulmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
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Özellikle Avrupa’da dikkat çekmeye başlayan korona virüs vaka sayılarındaki artışın yatırımcıları temkinli olmaya itmesi risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor. Bu kapsamda haftaya belirgin şekilde satıcılı başlayan piyasaların yeni güne ise daha çok denge arayışı ile girdiğini görüyoruz. Günün en önemli konu başlığını ise Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi’nde korona virüse karşı alınan önlemleri değerlendireceği sunum oluşturuyor. Açıklanan konuşma metnine baktığımızda Powell’ın genel hatlarıyla farklı bir mesaj vermediğini ve Fed’in toparlanmayı sağlamak için elinden gelen tüm araçları kullanmaya hazır olduğuna bir kez daha vurgu yaptığını görüyoruz. Bu noktada, Fed Başkanı’nın soru-cevap kısmında daha detaylı bilgi verip vermeyeceğini takip edeceğiz. Powell yarın ise Senato’da sunum yapacak. Ancak açıklamalar çok büyük ölçüde bugünkünün tekrarı niteliğinde olacağı için kayda değer bir etki yaratmasını beklememek gerekir.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul küresel piyasalarla birlikte geri çekildi. Yurtdışı piyasalardaki satış baskısına karşın haftaya yukarı yönlü hareket etme isteği ile başlayan BIST-100 endeksi açılışın hemen ardından 1115 puanın da üzerini test etmeyi başardı. Ancak özellikle Avrupa’da satışların artması ile endekslerin %3’ün üzerinde değer kaybetmeye başlaması kaçınılmaz olarak Borsa İstanbul’a da negatif yansırken endeks günü sürpriz olmayan bir şekilde satıcılı kapattı. Yurtdışında göreceli olarak bakıldığında ise Borsa İstanbul’daki değer kaybının çok daha limitli kaldığını söylemek mümkün. Ancak teknik olarak 1100 puanın altında inilmiş olmasının kısa vadeli görünüme zarar verdiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Aşağıda 1075 puanı ilk güçlü destek noktası olarak görürken daha ılımlı bir tablo oluşması için ise 1100 puanın aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün olası tepki alımlarının endeksi yeniden bu seviyenin üzerine taşıyıp taşıyamayacağını izleyeceğiz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD artan risklerden negatif etkileniyor. Korona virüs vakalarının özellikle Avrupa’da ciddi oranlarda artış göstermeye başlaması ve bunun da yeni kısıtlamaları beraberinde getireceğine dair endişeler paritenin 1,1770 seviyesine doğru geri çekilmesine neden oldu. Teknik açıdan önemli olduğunu düşündüğümüz bu seviyenin üzerinde kalınması rahatlatıcı bir unsur olacaktır ancak bu durum pariteye anlamlı şekilde değer kazandırmak için tek başına yeterli değil. Kaldı ki bir süredir dikkat çektiğimiz gibi paritenin kısa vadede 1,20 seviyesini aşacak momentuma ulaşmasını beklemiyoruz. Bugün ise yeni bir mesaj verme ihtimali düşük olmakla birlikte Powell’ın yapacağı sunumun özellikle soru cevap kısmının paritede hareketlilik yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
USD/TL tarihi zirvesinde seyrediyor. Son dönemdeki yükselişle birlikte USD/TL’de kısa vadeli göstergeler belirgin şekilde bozulmaya başlarken teknik görünüme paralel olarak kur tarihi zirve seviyelere ulaşmış durumda. TL’deki değer kaybına karşı Merkez Bankası ise ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı taşımaya devam ediyor. Cuma günü %10,39 seviyesinde olan fonlama maliyeti dün itibariyle %10,61 seviyesine yükselmiş durumda. Ancak fonlama maliyetindeki artışın TL’ye destek vermekten uzak bir tablo çizmesi nedeniyle TCMB’nin daha güçlü bir adım atabileceğine yönelik beklentiler korunuyor. Bu noktada Perşembe günkü toplantıda Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutsa bile geç likidite penceresi faizini yukarı taşıma potansiyeli var.
Kaynak: Matriks
Ons altın hızlı şekilde geri çekildi. Küresel piyasalarda risk iştahının yeniden daralması nakit arayışını tetiklerken buna paralel olarak ons altında da belirgin bir geri çekilme yaşanıyor. Kaldı ki, dolar endeksinin güç kazanmasının da ons altın üzerindeki baskıyı belirgin şekilde artırdığını söyleyebiliriz. Teknik açıdan bakıldığında ise sık sık dikkat çektiğimiz 1940 doların altına inilmesi ile birlikte altının ons fiyatı ilk destek olarak gördüğümüz 1900 doların da altını test etti. Uzun süredir kısa vadeli teknik görünümünü zayıf bulduğumuz ons altında geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1870 doları sonraki destek noktası olarak görüyoruz.
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