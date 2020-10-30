PİYASALAR DENGE BULMAYA ÇABALIYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasalar denge bulmaya çabalıyor” değerlendirmesinde bulundu.
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Korona virüs vakalarının birçok ülkede pandemi başlangıcından bu yana rekor seviyelere ulaşması ile özellikle Avrupa’da kısıtlamaların yeniden devreye alınması ekonomik aktivite açısından endişe yaratmaya devam ediyor. Buna ek olarak, ABD başkanlık seçimine günler kalması ve mali teşvik paketine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli kalmaya iterken risk iştahının düşük seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Küresel piyasalar hafta başından bu yana devam eden satışların ardından yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günü sınırlı tepki alımları eşliğinde tamamlasa da zayıflığın haftanın son işlem gününde de devam etmesi dikkat çekiyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Küresel zayıflık Borsa İstanbul’a da negatif yansıyor. Borsa İstanbul’da sert geri çekilmenin ardından kısa vadeli indikatörler yavaş yavaş tepki sinyalleri vermeye başladı. Ancak bu tepkinin sadece saatlik grafikler ile sınırlı kalması nedeniyle büyük resmin şimdilik değişmesini beklememek gerekir. Görünümün iyimser hale gelmesi için ilk etapta yeniden 1130 puanın üzerine çıkılması ve sonrasında 1155 puanın üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor. Ancak yurtdışındaki zayıflık aşağı yönlü risklerin sürdüğünü gösteriyor. Dolayısıyla kısa vadeli teknik görünüm tepki potansiyeline işaret etse de önümüzde artan korona virüs vakaları gibi ekonomik aktiviteyi tehdit eden ve ABD başkanlık seçimi gibi belirsizlik yaratan konu başlıklarının bulunması kayıpları azaltmaya yönelik olası çabaları engelleyecek riskler olarak kalmaya devam ediyor.
Kaynak: Matriks
EUR/USD üzerindeki artarak baskı sürüyor. Artan korona virüs vakalarının Avrupa’da birçok ülkede kısıtlayıcı önlemleri beraberinde getirmesi ekonomik aktiviteye ilişkin riskleri yüksek tutarken yatırımcıların ise dolar tercihini korumasına neden oluyor. Euro Bölgesi’nde makroekonomik görünüm istenen seviyeye bir türlü ulaşamazken artan vakalar ile birlikte risklerin daha da artması ise ECB’den adım beklentisini canlı tutuyor. Bu kapsamda dünkü toplantıda ECB yeni bir adım atmamış olsa da verilen güvercin mesajlar yılsonundan önce ek bir önlem alınabileceğine işaret ediyor. Kaldı ki piyasa beklentisi de Aralık ayında makroekonomik tahminlerin güncellenmesi ile birlikte ECB’nin ekonomiye daha fazla destek vermek için aksiyon alacağı yönünde.
TCMB yıl sonu enflasyon tahminini beklendiği gibi yukarı revize etti. TCMB Temmuz ayı Enflasyon Raporu’nda %8,9 olan 2020 sonu enflasyon beklentisini gerek söz konusu beklentinin piyasanın önemli oranda gerisinde kalması gerekse TL’de artan sert değer kayıplarının etkisi nedeniyle öngörüldüğü gibi yukarı yönlü revize ederek %12,1 seviyesine çıkardı. Son Enflasyon Raporu’ndan bugüne baktığımızda TL’nin dolar karşısında %18 değer kaybettiğini görüyoruz. Yeni tahminin piyasa beklentisine yakın olması nedeniyle daha gerçekçi olduğunu söylemek mümkün. Ancak hedefin ne ölçüde yakalanacağının gerek TL’nin önümüzdeki aylarda sergileyeceği performans ile gerekse para politikasında sıkılaştırmanın ne ölçüde devam edeceği ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. TCMB’nin yıl sonu tahminini yeni ekonomi programında açıklanan %10,5’lik tahminin de üzerinde taşıyarak piyasa beklentisine yaklaştırması ise sıkılaştırma adımlarının yılın geri kalanında da devam edeceğini düşündürüyor.
Kaynak: Matriks
Satış baskısı ons altına da yansıyor. Artan korona virüs vakalarının dolara güç kazandırmasının yanında ABD’de teşvik paketi beklentisinin artık net şekilde seçim sonrasına kaymış olması değerli metallerin güç kazanmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor. Bu kapsamda ons altında zaman zaman oluşan yukarı yönlü denemeler kısa vadede ilk önemli bir direnç olarak takip ettiğimiz 1920 doları aşacak boyuta ulaşamazken baskının artmasıyla fiyatların 1960 dolara kadar geri çekildiğin gördük. Doların değer kazanmasının yanında korona virüs riskinin artması nedeniyle yatırımcıların nakit tutmak istemesinin de ons altın üzerindeki baskıda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak artan belirsizliklerin aynı zamanda güvenli liman arayışını desteklemesi altındaki satış baskısının piyasaların geneline kıyasla daha limitli kalmasını sağlıyor. Bu tablonun haftanın son işlem gününde de değişmesini beklemiyoruz.
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|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
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|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
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|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
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|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
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|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3