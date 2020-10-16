PİYASALAR BASKIDAN SIYRILMAYA ÇALIŞIYOR

Teknik Analizde Öne Çıkanlar Hisse Kapanış Hedef Stop Loss ANHYT 8.54 8.76 8.34 GUBRF 34.20 35.00 33.50 HEKTS 13.17 13.50 12.80 OTKAR 150.00 153.00 147.00

Daralan risk iştahı ons altına da negatif yansıyor. Risk iştahındaki belirgin daralma teoride değerli metaller açısından da lehte bir zemin yaratsa da altın ve gümüşe yönelimin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bunu özellikle risk iştahındaki bozulmanın dolar endeksinin yönünü yukarı çevirmesi ile açıklamak mümkün. Ons altında 1900 doların üzerine doğru yapılan denemeler şimdilik anlamlı bir sonuç vermezken geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1870 dolar seviyesi destek aranacak en önemli seviye olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan, mevcut durumda her ikisi de güç kazanmakta başarılı olamasa da son bir haftadır olduğu gibi altının performansının gümüşe kıyasla daha dirençli kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.