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Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?
Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?

Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın bugün sunumunu yaptığı ve ekonomistler ile ekonomi medyasının sorularını yanıtladığı “2021 Para ve Kur Politikası” tanıtım metni toplantısındaki açıklamaları finans dünyasında karşılık buldu.

Ekonomi 16.12.2020, 16:13
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Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve geldikten yaklaşık 6 hafta sonra ilk kez kameraların karşısına geçerek uzun zamandır canlı yapılamayan Para ve Kur Politikasının sunumunu yaptı. MB Başkanı olarak Ağbal’ın ilk sunumu olma özelliğine sahip olan toplantıda iletişim ve şeffaflık konuları ön plandaydı.

Fiyat istikrarını ve enflasyonu önceleyen bir politika izleyeceklerinin altını çizen Ağbal, Merkez Bankası'nın öncelikli hedefinin bu olduğunu da sıkı sık vurguladı. TCMB'nin elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı mesajını da yineledi.

Rezervlerin artırılmasının, ters dolarizasyon, para ve faiz politikası gibi finans piyasalarının sıcak ana gündem maddelerinin her birine değinilen toplantının ekonomistler ve yatırımcılar üzerindeki etkilerinin olumlu olduğu görüldü.

Ağbal'ın mesajlarıyla ilgili ekonomistler ne düşünüyor?

Ekonomistlerin penceresinden bugün Ağbal tarafından verilen mesajlar ne anlama geliyor? Dünya’dan Hüseyin Koyuncuoğlu haberine göre değerlendirmeler şu şekilde:

SUNUMU ÖNEMLİ BİR ÇAPA OLARAK GÖRÜYORUZ

Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, “2021 yılı beklentilerine ilişkin çok önemli bir iletişim ve önemli bir çapa olarak değerlendiriyoruz” derke, şu şekilde devam etti:

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin Merkez Bankası tarafından görüldüğü ve sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için öncelikle enflasyonun düşürülmesi gerekliliği güçlü şekilde vurgulandı. Geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası üzerinden iktisadi faaliyetlerin desteklenmeye çalışıldığı dönemler yaşamıştık. Yeni dönemde Merkez Bankası'nın kanunu gereği fiyat istikrarına odaklanacağını görüyoruz.

2021 yılı için 9,4 enflasyon ara hedefini gerçekçi ve ayakları yere basan bir tahmin olarak görüyoruz. Başkan’ın gerekirse parasal duruşun daha da sıkılaşabileceğine ilişkin verdiği mesaj Merkez Bankası’nın yeni dönemde daha proaktif olabileceğinin göstergesi olarak görünüyor.

Özetle bu toplantı ile ekonomide son dönemde yapılan doğrulara bir yenisinin daha eklendiğini söyleyebiliriz. Piyasa tepkisi ise sınırlı pozitif oldu, önümüzdeki hafta PPK toplantısı özellikle kur üzerinde belirleyici olacak.

AÇIKLAMALAR ÖNEMLİ ANCAK BAĞIMSIZLIK HALA SORU İŞARETİ

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Ekonomist Özlem Derici Şengül, “TCMB Başkanı’nın şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik prensibi ile ilgili yaptığı açıklamaları önemli buluyor ve iletişimi kuvvetlendirme adımlarının piyasa fiyatlamasına pozitif yansımasını görmeyi bekliyoruz. Öte yandan TCMB bağımsızlığı ile ilgili halen soru işaretleri mevcut. Bu konuda bir sonraki PPK ve de PPK tutanakları TCMB’nin bundan sonraki para politikası uygulaması ve piyasa ile iletişimi açısından kritik önemde olacak” açıklamasını yaptı.

PPK'DA DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

İş Yatırım tarafından ise, “TCMB Başkanı Naci Ağbal 2021 Para ve Kur Politikası sunumunda ortodoks politikalara işaret eden bir dil kullanarak "piyasa dostu" olarak değerlendirebileceğimiz mesajlar verdi. Fiyat istikrarını sağlamak için 2021 yılında sıkı para politikasının sürdürüleceğini, para politikasının gerekirse daha da sıkılaştırılabileceğini vurguladı. Politika faizi dışındaki araçların (swap fonlamasının kademeli olarak azaltılması, APİ portföyünün küçültülmesi, programa bağlı rezerv biriktirme adımları) kullanımında normalleşmeye işaret etti. 2021 yılının ilk yarısında enflasyon görünümünün bozulduğu bir senaryoda TCMB'nin faiz artıracağına yönelik inancımız güçleniyor. Ancak 24 Aralık PPK toplantısına yönelik net bir mesaj görmüyor, mevcut politika faizi (%15,0) seviyesinin korunacağı görüşümüzü şimdilik koruyoruz. 18 Aralık Cuma günü sonuçlarını göreceğimiz TCMB beklenti anketindeki enflasyon beklentilerine bağlı olarak görüşümüzü güncelleyebiliriz” açıklaması yapıldı.

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