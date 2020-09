Piyasadan haberler

AKSGY

Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılara, Eylül ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.

ALCTL

Şirket ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 20.607.595,70 ABD doları tutarında, Şebeke ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni İş Emri imzalanmıştır.

ANELE

Proje ana yüklenicisi IMAR Trading & Contracting WLL sirketine, Fit-out Works at Lusail Katara (Cresent) Hotel projesi elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığı ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 101.000.000 Katar Riyali (yaklaşık 27.747.253 ABD Doları) tutarındaki teklifi IMAR Trading & Contracting WLL tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme bildirim mektubu (Notice of Award) taraflarca imzalanmıştır.Yeni projenin 16(onaltı) ayda tamamlanması planlanmaktadir. IMAR Trading & Contracting WLL ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

ANSGR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB" olarak teyit ederken "Durağan" olan görünümü "Negatif" olarak revize etmiş, Ulusal Finansal Güçlülük notunu ise AA+(tur) "Durağan" olarak teyit etmiştir.Bu değişiklik, Fitch Ratings'in 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümlerini "Durağan"dan "Negatif"e revize etmesi sonucunda yapılmıştır.

DZGYO

Şirketin 50.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000 Türk Lirası arttırılarak 150.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin 20.08.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 03.09.2020 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir.Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 34.309,638 TL olup, ilgili paylar 08.09.2020 - 09.09.2020 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

ETILR, ALMAD

Finansal Duran Varlık Satışı Hakkında KAP'ta yer alan bildirim

IHYAY

Şirketin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL bedelli artırılarak 450.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 20.08.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 03.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 4.120.452,748 TL olup, kalan paylar, 07.09.2020 ve 08.09.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

IPEKE

TMSF Fon Kurulunun 2020/261 sayılı kararıyla İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketinde Genel Müdür görevinde bulunan Sn. Fatih Kadirioğlu'nun ayrılmasına ve yerine Sn. İlhan Küçükahmetler'in 04/09/2020 tarihi itibari ile Genel Müdürlük görevine vekaleten atanmasına karar verilmiştir.

MEGAP

Şirketin yatırımları ve büyümesinde katettiği başarı ivmesini sürdürerek orta ve uzun vadede şirketi gerek piyasa payı gerekse üretim hacmi olarak üst seviyelere taşımak, Covid-19 Pandemi sürecinde artan maske talebine orantılı olarak maske kumaşı ihtiyacını karşılamak, üretmiş olduğu tekstil mamulünün son dönüştürme işlemleri kapsamında apreleme ve boyama işlemlerinin de kendi bünyesinde yapılmasını sağlayarak kâr marjlarını olumlu yönde etkilemek ve pazardan bu yönde de pay almak için Adıyaman / Besni Organize Sanayi Bölgesinde 6. Bölge Teşvik şartlarından yararlanılabilen 134.645 m² arazi üzerine 24.380 m² kapalı alanı bulunan fabrika yatırımını yapmak için gerekli görüşmelerin ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

NTHOL

Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde bulunan ve grup şirketleri tarafından işletilen Merit Grand Mosta Hotel & Casino 04.09.2020 tarihi itibarıyla tekrar faaliyete geçmiştir.

TCELL

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamaya göre; Turkcell Holding, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 545 milyon 600 bin TL nominal tutarlı Turkcell İletişim pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yaptığı paylaşılmıştır.

THYAO

Yönetim Kurulun'ca Ortaklığın mevcut Bilgi Teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan Bilgi Teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir Teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.

ULUUN

Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan 1800 ton/gün buğday işleme kapasiteli un fabrikası 600 ton/gün kapasiteli ikinci bölümü tamamlanmış ve üretime başlanmıştır.Mevcut durumda şirketin 1500 ton/gün olan kapasitesi 2100 ton/güne yükselmiştir.