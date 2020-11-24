Piyasadan haberler

BORSA İSTANBUL A.Ş. DOAS

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOAS.E paylarında 24/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BRSAN

Borusan Mannesman ve Borusan Mühendislik'in Borusan Mannesmann bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun onayı hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

BSOKE

Fabrikanın Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 15.12.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokunun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışları bu duruştan etkilenmeyecektir.

DERAS

Şirketin bağlı ortaklığı Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, Bakırköy'de şube açma işlemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ( Sayı 10207-Sayfa 698) yayınlanmıştır. Havana Motor, onaylanan bu şubeyi garaj ve depo olarak kullanmayı planlamaktadır. Öte yandan, yine Havana Motor'un '' Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'' Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu belge ile birlikte Havana Motor, bütün otomobilleri ithal edebilme hakkı kazanmıştır. İlgili belgeler KAP'ta dır.

EGEEN

Bağlı Ortaklık EGE TECH LTD'nin nakit sermaye artırımına, şirketce 144.000.-USD ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.

ESEN, NATEN

Daha önceki KAP açıklamalarda duyurulduğu üzere, Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklıklarından Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., İtalya'da proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetlerine yoğun bir biçimde devam etmekte olup 1 Ekim 2020 tarihinde, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından İtalya'da Via Domenico Scina 161, Palermo adresinde Şube açılması kararlaştırılmıştır. Şube açılışına ilişkin başvuru 20.11.2020 tarihinde, 97352890822 vergi kimlik numarası ile, Palermo Ticaret Sicili tarafından onaylanmış ve Şube aktif hale gelmiştir.

GSDDE

SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının kamuya son açıklanan konsolide TFRS bilançosu varlık toplamına oranı, 4 Ocak 2019 tarihi itibarıyla % 32,78 iken 20 Kasım 2020 tarihi itibarıyla % 13,32 olarak gerçekleşmiştir.

GSDHO

20.11.2020 tarihi itibarıyla Şirketce SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %18,09 olarak gerçekleşmiştir.

NATEN

Şirkette 20 Temmuz 2020 tarihinde göreve başlayan Sn. Sezen Kolcu Tuncay 23.11.2020 tarihi itibariyle Finans ve Mali İşler Direktörlüğü görevini Sn. Sami Özgür Bostan'a devretmiştir.

OSTIM

Yönetim Kurulunun 17.11.2020 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Ostim Kalıp Yatırım Sanayi Anonim Şirketi unvanı ile kurulan Şirket, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir. 1.000.000 TL sermaye ile kurulan şirketin sermayesinin tamamı Şirkete aittir. Adresi Cevat Dündar Caddesi, numara 72, Ostim, Yenimahalle/ANKARA olan şirket, kalıpçılık alanında faaliyet gösterecektir.

PRKME

Muhasebe Politikası Değişikliği Hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

SASA

Daha önce kamuoyuna duyurduğu, yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde gerçekleştireceği PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında; şirket ile TECNICAS REUNIDAS arasında tesisin anahtar teslim olacak şekilde kurulması için Mühendislik, Satınalma ve Montaj hizmetlerini kapsayan iyi niyet anlaşması imzalanmıştır.Yatırımın 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye girmesi hedeflenmiştir.

SEKFK

İzmir'de bulunan Ege Bölge Şubesi'nin kapatılması kararı alınmış olup, bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

TCELL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltmiş; görünümünü "Durağan" olarak korumuştur. Şirketin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edilmiştir.

Kaynak A1 Capital