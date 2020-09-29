Piyasadan haberler

BALAT

01.09.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 2020 / 11 sayılı karar gereği % 100 Sermaye Artışına aracılık edecek. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile 25.09.2020 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

DENCM

Soğuk tamire alınarak 30 mart 2020 tarihinde kapatılmış II.nolu fırın tekrar çalıştırılmaya başlanmış ve cam çekişine başlanmıştır.

GEDIK

HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirketin Sermaye Piyasası Kurulu kuruluş izni için başvurulması,25 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete 250.000 Adet A Grubu imtiyazlı pay ve 21.037.500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %85,15' ine tekabül eden 21.287.500TL ile iştirak edilmesine,Toplam iştirak tutarı olan 21.287.500 TL'nin kuruluş iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili işlemleri sırasında ödenmesine karar verilmiştir.

GEDIK, KONTR

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname Özeti KAP'ta paylaşılmıştır.

HUBVC

İştirak GENZ Biyo Teknoloji A.Ş.'nin 01.09.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda sermayesinin 67.226 TL'den 80.702 TL'ye çıkarılmasına ilişkin alınan sermaye artırım kararı 24.09.2020 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 28.09.2020 tarih ve 10169 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

MARTI

Şirket ile Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. arasında yürütülen, 3.185.000 USD tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılması görüşmeleri tamamlanmış olup, kredinin vadesi Aralık 2023'e uzatılmıştır.

MPARK

Bünyesindeki Medical Park, Liv Hospital, VM Medical Park hastaneleri ile Türkiye'nin en yaygın hastaneler grubu olan MLP Care, metropollerde büyük ve orta ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi doğrultusunda Liv Hospital markasının en yeni hastanesini Gaziantep'te hizmete geçirmiştir.Liv Hospital Gaziantep, 40 bin m2'ye yakın kapalı alana sahip olup 258 yatak kapasitesi ve 70 polikliniği ile bugün yoğun bakım hastalarının kabulüne başlamış olup 1 Ekim 2020 itibariyle de genel hasta kabulüne başlayacaktır.

MSGYO

İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8554 ada 6 parselde yer alan 5.954,27 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde proje geliştirilmesi amacıyla Doğan Koç İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın paylaşım oranı %45, geliştirilecek projenin inşaat süresi, ruhsat alımından itibaren en geç 30 ay olarak belirlenmiştir. Hedeflenen proje kapsamında inşa edilmesi planlanan bağımsız bölüm adedi, sözleşme gereği şirkete sunulacak olan proje sonrasında belirlenecektir. Süreç içindeki tüm gelişmeler yatırımcılara KAP platformu üzerinden ilan edilecektir.

NATEN, ESEN

Şirketin halka arz izahnamesi sermaye piyasası kurulunca 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Borsa istanbul 25. 09.2020 tarihinde payların satışına ilişki yönetmelikte değişikliğe gitmiştir. Yeni yönetmeliğe istinaden halka arza katılmak isteyen yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlar:Satış Metro Yatırım tarafından "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satış yapılıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir.Borsa'da satış aşamasında, yatırımcılar alış emirlerini, birincil piyasa işlem saatleri olan 10:30-13:00 saatleri içerisinde, taleplerini kendi aracı kurumlarındaki hesaplarından belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesi 8,50 TL den, BİAŞ Sistemine gönderirler. Emir gönderilecek hisse kodu ESEN.HE'dir ve emir türü "iptale kadar geçerli" (İKG) olarak seçilmelidir.Payların ihracına ilişkin söz konusu fiyat sistemde tanımlıdır, başka bir fiyattan sisteme emir girilemez.Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır.Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da talep toplama saatleri 10:30 – 13:00'dir. Ancak hisselerin dağıtımı halka arzın son günü olan 2 Ekim'de saat 18:15'den sonra BİST yönetimi tarafından gerçekleştirilecektir.Sabit fiyat yönteminde tek fiyat girilebileceği için Borsa İstanbul Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerlidir.