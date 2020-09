Piyasadan haberler

ANACM,

Şirketin, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işleminin görüşüldüğü 26.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı süresi 23.09.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.

CUSAN

Bağlı Ortaklık Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri" projesi kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup iyi niyet mektubu 23.09.2020 tarihinde şirkete ulaşmıştır. Yazılı olarak sözleşme henüz imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak belirlenmemiştir. Görüşmeler ile ilgili gelişmeler olması durumda özel durum açıklaması kamuoyuyla paylaşılacaktır.

DENCM,

ANACM, SISE, TRKCM, SODA

Diğerlerinin yanı sıra Şirketin, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işleminin görüşüldüğü 26.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı süresi 23.09.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.

GYHOL

İştirak, NOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 1.100.000 TL (Birmilyonyüzbintürklirası) borç verilmesine karar verildi.

HEKTS

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Periyodik gözden geçirme sürecinde, Hektaş Ticaret Türk A.Ş.'yi (‘Hektaş Ticaret', ‘Firma') ulusal ve ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirmiş; Firma'nın uzun vadeli ulusal notunu ‘AA (Trk)', kısa vadeli ulusal notunu ‘A-1+ (Trk)', görünümlerini ise "stabil" olarak teyit etmiştir. Firma'nın uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.

KENT

Şirketin 28.977.661 tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 191.022.339 TL bedelli artırılarak 220.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 22.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.229,912 TL olup, kalan paylar 28.09.2020 – 29.02.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 0,01 TL nominal değerli pay fiyatı 0,01 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD

Satış duyurusu Hakkında KAP'ta yer alan bildirim

PETKM

Şirket ile ilgili son günlerde basında çıkan şüpheli transfer iddiaları hakkında bazı haberler ve yatırımcılardan gelen sorular üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Habere konu olan, Şirket ile Petrokim Trading Ltd arasındaki para transferleri tamamen petrokimya ürünlerinin ticareti ile ilgili olup olağan ticari ilişkiler kapsamındadır ve bütün ilgili kanunlara uyum çerçevesinde yapılmıştır. Şirketin, uluslararası yaptırımlara tabi olan ülkeler veya kurumlar ile herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. Bugüne kadar ticari faaliyetler nedeniyle her hangi bir yaptırım ya da kısıtlama uygulaması da mevcut değildir.Diğer yandan Petrokim Trading Ltd. SOCAR grubu portföyünden 2018 yılında ayrılmış olup, halen SOCAR grubu ile herhangi bir sahiplik ilişkisi bulunmamaktadır.

RALYH

Şirket Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 23.09.2020 tarihinde düzenlenen ''Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Bölge 694 Adet Konut ve 9 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır.151.055.055,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 14. en düşük teklifi vermiştir. Şirket'in teklifi değerleme dışı kalmıştır.

SAYAS

Şirketin Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy tarafından imalatçı olarak onaylandığı ve 12 rüzgar türbin kulesinin iç aksamlarına ilişkin olarak 1.438.200 EUR tutarında bir teklifinin kabul edildiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Titan Wind Energy tarafından 18 kuleye denk gelen 2.164.800 EUR tutarındaki ek teklif de kabul edilmiş bulunmaktadır. Böylelikle kabul edilen tekliflerin toplam tutarı 3.595.500 EUR'ya çıkmıştır.

SODA, SISE, ANACM, DENCM, TRKCM

Diğerlerinin yanı sıra Şirketin, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işleminin görüşüldüğü 27.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı süresi 23.09.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.

TRKCM,

ANACM, DENCM, SISE, SODA

Şirketin, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Soda Sanayii Anonim Şirketi ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işleminin görüşüldüğü 27.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı süresi 23.09.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.

TSGYO

Koronavirüs salgını kapsamında Şirket portföyünde yer alan Alışveriş Merkezinde faaliyet gösteren kiracıların desteklenmesini teminen Eylül-Aralık 2020 dönemini kapsayacak şekilde; ziyaretçi sayıları ve kiracıların performansları dikkate alınmak suretiyle asgari kira bedeli indirimi yapılıp yapılmaması ve yapılabilecek indirim oranlarının belirlenmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.