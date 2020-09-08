Piyasadan haberler...

ALBRK

Kurucusu ve yöneticisinin iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. olacağı, fon yönetiminde Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı ve bir kamu inisiyatifi olan Bilişim Vadisi'nin bulunacağı Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu paylarının alımına ilişkin 35.000.000.-TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası)'na kadar taahhüt verilmesine, paylarının satın alınması, bilahare alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fonun borsada işlem görmesi halinde fon paylarının borsada alım-satımı ve buna ilişkin sair tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdür'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

ALMAD, ETILR

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. ortaklarından Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,68'ine tekabül eden toplam 5.962.356,75 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay (1 Lot=100 Adet hisse) için 1,27 TL fiyatla alıcı Mehmed Nureddin ÇEVİK'e Kurum aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satış işleminin 10.09.2020. tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesi uyarınca 10/08/2019-10/08/2020 tarihleri arasında faaliyetlerine kesintisiz bir yıl süre ile ara verdikleri tespit edilen aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarına Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izinlerinin iptal edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Borsa Kıymetli Madenler Piyasasındaki faaliyetleri 07/09/2020 tarihi itibarıyla durdurulmuştur. 1. Fulcrum Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2. Kaloti Jewellery Int. (Europe) Kıymetli Maden Tic. A.Ş.

DAGI

Şirket, mağazalarda ve merkez ofisinde iş sürekliliği ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda tam zamanlı, kısmi ve nöbetleşe olacak şekilde faaliyetlerine devam edecektir.

EREGL

Şirketin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) hisselerinin Şirkete devrine ilişkin Şirket ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) arasında imzalanmış bulunan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri gereğince, ÖİB'den 01.10.2011 – 31.07.2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32.080.016,94 TL'lik alacakla ilgili olarak İsdemir tarafından ÖİB'ye karşı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Açılan dava ile ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübe geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

ISDMR

Şirket hisselerinin Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye (Erdemir) devrine ilişkin Erdemir ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) arasında imzalanmış bulunan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri gereğince Şirketin, ÖİB'den 01.10.2011 – 31.07.2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32.080.016,94 TL'lik alacakla ilgili olarak ÖİB'ye karşı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Açılan dava ile ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.

IHYAY

Şirketin 04.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden; ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süreleri içinde kullanılmayan 4.120.452,748 TL nominal değerli payların 07.09.2020-08.09.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı 07.09.2020 itibariyle tamamlanmıştır.

MEGAP

Firmanın önceki günlerde kamuoyu ile paylaşmış olduğu yeni yatırım haberlerine istinaden T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır. Onaylanan toplam yatırım tutarı 45.149.280 TL olup, belge kapsamında 7 yıl Sigorta Prim İşveren Desteği, %80 Vergi İndirimi, yatırım kapsamında alınacak makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnası, ayrıca yapılacak yatırımda kullanılacak olan yatırım kredisi için faiz desteğinden yararlanılacaktır.

MERKO

Şirketin sermaye azaltımı ve eşanlı olarak sermaye artırımı işlemleri kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesini teminen Ak Yatırım Menkul Değerler Aş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır

NATEN

Şirketin, Yurt Dışı Proje Geliştirme ve Müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Ankara merkezli İnşaat Şirketi Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile İtalya'da 11 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı %18 KDV dahil 12.331.000 Avro (%18 KDV dahil 108.293.308 Türk Lirası) toplam bedelli sözleşme imzalamıştır.Bahse konu sözleşme, Şirketin %100 Bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile Berkteks Tekstil İnşaat Matbaacılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmıştır. Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finans teminini de kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütecektir.

PEKGY

Portföyünde bulunan Almanya'nın Hagen kentinde yer alan bina için potansiyel bir alıcıdan 2.500.000 Euro (21.984.500 TL, 08.09.2020 TCMB DA kuru ile) teklif alınmıştır. Satışın gerçekleştirilmesi için söz konusu alıcı ile görüşmelere başlanmıştır.

TCELL

Şirketin bağlı ortaklıklarından Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın %100'üne sahip olduğu sermayesi 50.000 Avro olan Hollanda'da kurulu Lifecell Digital Communication Technologies B.V.'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir.