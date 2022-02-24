Piyasada Savaş Fiyatlamaları, Gözler NATO Zirvesinde

Mart ayında Fed’in faiz artışı, jeopolitik riskler derken piyasada savaş fiyatlamaları olduğunu görüyoruz. İlk 20 içerisinde düşüş yaşamayan kripto para yok. En az değer kaybeden Bitcoin %9 düşüşte, en fazla değer kaybeden coin ise Chainlink %19 geride işlem görüyor. NATO’nun bugün vereceği mesajlar çatışmanın büyüyebileceği ve genişleyeceği aşikar. Her iki tarafın da müzakere masasına uzak olması da fiyatlamaların içinde. Fiyatların düşmesi yatırımcıyı aldatmamalı. Hali hazırda Ukrayna meselesi öncesinde Bitcoin’in de zincir ve temel verileri yükseliş hazırlığına işaret etmiyordu. Bu nedenle fiyatların dönmesi ve yükselmesi için bugünkü NATO’dan gerginliği önleyecek bir mesaj dahi gelse yeterli olmayabilir. 32.800$ seviyesi altına geçilmesi halinde 29.800$ seviyelerine doğru hareket sürebilir."