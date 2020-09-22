Piyasa analizi

BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %2,24 oranında kayıp ile 1.087 puandan kapattı. Endeks günün ilk yarısında 1.115 puana kadar yükseliş yaşadıktan sonra günü satış baskısı altında geçirdi. Gün içinde hareket bandı 1.085-1.115 aralığında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta alçalan kanalın ve 50 günlük AO’sının geçilmesi ile düzelen teknik görüntü, dün gelen yoğun satışlarla yeniden negatife döndü. Dün gelen satışlarla kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı 1.110’dan ve 22 günlük AO’sı 1.100’de oldukça uzaklaştı. Endeksin bu iki seviye altında kalması ve 200 günlük AO’sı 1.085’i de kırması halinde ise satış baskısının etkisi artabilir. Aşağı yönde 1.065 ve 1.050 destekleri gündeme gelebilir. Yönün yukarı dönmesi için ise 1.100-1.110 dirençlerinin geçilmesi önem arz etmektedir. Endeks dolar bazında günü 1,42 cente gerileyerek kapattı. Endekste, 1,40-1,50 cent bandının izlemeye devam edeceğiz. Küresel piyasalar dün yoğun satış baskısı altında kaldı. ABD'de mali teşvik paketiyle ilgili belirsizlikler, koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve bazı küresel bankalara yönelik şüpheli işlemler küresel borsalarda dün sert satışlara neden oldu. Bu sabah ABD vadelilerinde ve Asya borsalarında satış baskısı devam ediyor. Bugün Fed Başkanı Powell’ın kongrede yapacağı konuşma izlenecek. Yurtiçinde ise TCMB toplantısı ve Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler izleniyor. Ayrıca geçtiğimiz haftadan itibaren 7,50 ve 7,60 seviyelerini geçen dolar /TL kurundaki fiyatlamalar endeksin yönünde etkili olacak. Küresel piyasalardaki satış dalgası etkisi ile kısa vadeli olumlu görünüm 1.100 desteğinin güçlü kırılması bozuldu. BİST100 endeksinin güne hafif artı yönde başlamasını ve gün içerisinde 1.080-1.095 bandının önemli olmasını eklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, dünkü işlemleri 1.210 uzlaşma fiyatından kapattı. Kontrat gün içinde 1.209,25-1.242 bandında satıcılı hareket etti. Kontrat son iki aydır hareket ettiği 1.200-1.270 bandının alt bandına doğru harekete geçmiş durumdadır. Dün gelen satışlarla kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı 1.231’den ve 22 günlük AO’sı 1.236’dan oldukça uzaklaştı. Teknik olarak bu iki seviye altında kalınmya devam edilmesi halinde son iki aylık hareket bandının alt noktası olan 1.200’e doğru geri çekilme devam edebilir. Sonraki destekler ise 1.185-1.170’de bulunmaktadır. Yönün yukarı dönmesi için ise 1.230 üzerine yerleşme olması gerekmektedir.

USDTRY

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongrede yapacağı konuşma öncesinde dolar endeksi (DXY) yönünü yukarı çevirdi. DXY günü 5 haftalık AO’sı 93,00 üzerinde kapattıktan sonra, bu sabah artı yönde bulunuyor . DXY’de 93,00-93,90 bandı dışındaki hareketler orta vadeli yön açısından sinyal verebilir. DXY’de yukarı yönlü hareketin de etkisi ile Dolar /TL kuru dün 7,60 direnci üzerinde harekete başladı. Son iki haftadır yukarı yönde ivmelenmenin arttığı kurda, bir önceki hafta 7,50’nin geçilmesinin ardından dün de 7,60 direnci geçildi. Kur gün içinde 7,5589-7,6403 bandında alıcılı yönde hareket etti. Kurun kısa kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı Cuma günü sonunda 7,5342’ye yükseldi. Yeni haftada kısa vadeli teknik yönünde izlediğimiz 5 günlük AO’sı dün 7,58’e yükeldi. Kısa vadede 7,60-7,58 bölgesi üzerinde kapanışların devam etmesi halinde 7,70-7,78 dirençleri gündeme gelebilir. Kurun kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI, momentum ve stochastic alım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli göstergesi MACD’de sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumuna geçti. Veri gündeminde bugün Japonyada borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. ABD’den Philadelphia Fed İmalat Dışı Endeksi ve mevcut konut satışları, yurtiçinden ise tüketici güveni verileri takip edilecek..