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Pitahaya meyvesi markette tanesi 35, Rusya ve Katar’a kilosu 70 liradan gidiyor

PİTAHAYA MEYVESİ MARKETTE TANESİ 35, RUSYA VE KATAR’A KİLOSU 70 LİRADAN GİDİYOR

Ekonomi 29.08.2020, 10:16
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Pitahaya meyvesi markette tanesi 35, Rusya ve Katar’a kilosu 70 liradan gidiyor

Pitahaya serada tanesi 15-20, markette tanesi 35, Rusya ve Katar’a büyüklüğüne göre kilosu 50 ila 70 liradan satılıyor. Ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor.

İlçede alternatif tarım kapsamında oluşturulan serada, yaklaşık bir buçuk yıllık hazırlığın ardından hasadına başlanan pitahayanın serada tanesi 15-20, markette tanesi 35, Rusya ve Katar’a büyüklüğüne göre kilosu 50 ila 70 liradan alıcı buluyor.

Aynı zamanda coğrafya öğretmeni olan üretici Mustafa Ceyhun Eker, Silifke’de son dönemlerde alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlanan pitahayanın kaktüsgiller ailesinden olup üretiminin daha çok Vietnam Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yapıldığını belirtti.

Meyvenin üretiminde gübreleme ve kimyasal mücadele yapmadığını belirten Eker, diğer örtü altı domates, biber, patlıcan gibi ürünlere göre üretim maliyetinin düşük, getirisi yüksek bir üretim olduğunu vurguladı. Eker, “3 dönüm serada üretim yapıyoruz. 5 bine yakın fidemiz var. 2 yıl önce diktik şu an hasadına başladık. Bu yıl hasat beklentimiz 10 bin meyvedir. Yıllar geçtikçe bu rakam artacak. Akdeniz iklimi dünyanın en güzel iklimi, tüm çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Anlaştığımız firmalara tane hesabı satıyoruz. Pitahaya serada tanesi 15-20, markette tanesi 35, Rusya ve Katar’a büyüklüğüne göre kilosu 50 ila 70 liradan satılıyor” dedi.

Dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayilerinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan 1 kilograma kadar çıkabilen tropikal bir meyve olan pitahayanın, haziran başından itibaren çiçek açmaya başladığını belirten Ziraat Mühendisi Emine Çetrez ise, meyvelerinin 50 günde olgunlaştığını söyledi.

Feza Önel ise Silifke’de yapılmayan bu ürünü yetiştirme kararı aldıklarını belirterek, “Bununla ilgili ciddi bir araştırma yaptık. Fidesini kendimiz yetiştirdik. 2 yıl emek harcadık. Bu ürünü birinci yıl yetiştirip ikinci yıl ürünü hasat ettik. Şimdi bir fideden 10 tane meyve alıyoruz. 3-4 yıl sonra bir fideden 20 tane meyve alacağız. Meyvelerimizin olgunlaşma aralığı 300 ve 600 gram. Biz ısrarla kendimiz yapmaya karar verdik. Her hangi bir yevmiyeci bulmadık. 11 meyvenin tadını alabildiğiniz meyvemiz diyabet, obezite hastaları da yiye biliyor. Aroması güçlü çok sağlıklı bir ürün” diye konuştu.

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