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Pistin uzatılmasından sonra havalimanı hareketlendi

Zonguldak Hava Limanında pistin uzatılmasından sonra 2021 yılında gerçekleşen sefer ve uçak sayısı toplamda gelen ve giden olmak üzere 348 olarak gerçekleşirken, 49 binin üzerinde yolcu taşımacılığı sağlandı.

Ekonomi 11.01.2022, 13:31
Pistin uzatılmasından sonra havalimanı hareketlendi

Zonguldak Hava Limanında pistin uzatılmasından sonra 2021 yılında gerçekleşen sefer ve uçak sayısı toplamda gelen ve giden olmak üzere 348 olarak gerçekleşirken, 49 binin üzerinde yolcu taşımacılığı sağlandı.

Zonguldak-Bartın ve Karabük illerinin çevrelediği Zonguldak Havalimanı, Almanya’nın yanı sıra farklı ülkelerde yaşayan gurbetçilerin yoğun ilgisini görüyor. 2020 yılının Nisan ayında başlatılan pist büyütme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte pistin uzunluğu bin 881 metreden, 2 bin 131 metreye uzatıldı. 30 metrelik pist genişliği de 45 metreye çıkarıldı.

Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, 2021 yılını değerlendirerek 2021 yılında sefer ve uçak sayısı toplamda gelen ve giden olmak üzere 348 olarak gerçekleştiğini belirterek toplamda 49 binin üzerinde bir yolcu taşımacılığı sağlandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bizzat konuyla yakın ilgilenmesi bölge milletvekillerinin yakın ilgisi ve özellikle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın istekli gayretleri ve konuyla bizzat ilgilenmeleri doğrultusunda pistin 250 metre uzatılması 45 metre genişletilmesi ile birlikte buraya arzu edilen uçakların inmesi sağlandığını ifade eden Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, “2021 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın bizzat konuyla yakın ilgilenmesi bölge milletvekillerimizin yakın ilgisi özellikle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın istekli gayretleri ve konuyla bizzat ilgilenmeleri doğrultusunda pistin 250 metre uzatılması 45 metre genişletilmesi ile birlikte buraya arzu ettiğimiz uçakların inmesi sağlanmıştır. Ülkemiz ve Dünya bu pandemi nedeniyle kötü bir dönemden geçiyor. Buna rağmen 2021 yılında biz önceki yılları pek ölçü alamıyoruz inşaat sürece ve pandemiden dolayı o yıllardaki veriler ve 2021 yılındaki istatistikler çok yüksek görünüyor. 2021 yılındaki hedefler bizim planlama doğrultusunda gerçekleşti. Gayet verimli bir yıl geçti. Pist uzatma ve genişletme sonrası bu verilere ulaşıldı. 2022 yılına geldiğimiz zaman şuanda bütün planlamalar yapıldı. Tüm planlanan uçakların biletleri satıştadır. 2021 yılını esas aldığımızda 2022 yılındaki artış oranımız yüzde 80’in üzerinde olacak. Bu Zonguldak yöre için büyük gelişme. Planlanan yolcu ve uçak sayısı yüzde 80 minimum artacak. Yani planlanan ve satışta olan durum. Bizde planlamamızı buna göre yapıyor hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için bizimde çaba ve gayretlerimiz var. İnşallah gelecek yıllarda da bölgemizde yapılan yatırımlar Batı Karadeniz bölgesi büyük gelişimlerin planlandığı yatırımların yapıldığı bir bölge haline geldi. Ulaşım kolaylığı adına hava limanının önemini ortaya çıkartıyor. Gelecekte burası büyük önem arz edecek. İnşallah 2022 yılı bugün itibariyle gördüğümüz zamanda geçmiş yıllara baktığımızda hiçbir zaman kış döneminde seferleri yürütemedik. Pistin kısa olması ve darlığı, coğrafi sebepler yapamıyorduk. Şu an haftada yurt dışı olmak üzere 3 sefer devam ediyor. Bu böyle devam edecek. Mart ayından itibaren yaz dönemine gireceğimiz için ağırlıklı bir sefer ve yolcu planlaması gerçekleşecek. Yurt içi seferleri hafta 2 gün olarak devam ediyor. Kış tarifesi olarak böyle deva edecek. Yazın arz ve talebe göre ona göre bir değerlendirme yapılıp. İlgili hava yolları buna göre bir planlama yapacaktır” dedi.

“2021 yılında 49 binin üzerinde yolcu taşımacılığı sağlandı”

2021 yılındaki hedefler bizim planlama doğrultusunda gerçekleştiğini ve 2022 yılı seferlerinin başladığını sözlerine ekleyen Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, 2021 yılında gerçekleşen sefer ve uçak sayısı toplamda gelen ve giden olmak üzere 348 olarak gerçekleşti. Toplamda 49 binin üzerinde bir yolcu taşımacılığı sağlandı. Bu söylediklerim yurt dışı uçak ve seferleri. Yurt içinde ise 2021 yılında 55 uçak geldi ve bir o kadar gitti. Yolcu sayımız burada biraz düşük 8 bin 670 yolcu geliş gidişi oldu. İnşallah iç hatlardaki yolcu ile ilgili önümüzdeki yıllarda artış gerçekleşecektir. Bu bölge adına bir ulaşım kolaylığı 2021 yılındaki rakamlar mayıstan sonra seferlere başladık. 2022 yılında seferler kesintisiz devam edecek. Beklentilerimiz planlandığı şekilde eğer ki bir mücbir bir sebep olmazsa” şeklinde konuştu.

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