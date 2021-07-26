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Pirinkayalar Tüneli’nde sona gelindi

Erzurum-Artvin kara yolunda bulunan Pirinkayalar Geçidi’nde yapımı devam eden 2 bin 246 metrelik tünelde sona gelindi. Erzurum’daki mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü” dedi.

Ekonomi 26.07.2021, 09:09
Pirinkayalar Tüneli’nde sona gelindi
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Erzurum-Artvin kara yolunda bulunan Pirinkayalar Geçidi’nde yapımı devam eden 2 bin 246 metrelik tünelde sona gelindi. Erzurum’daki mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapımına başlanan Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi’ndeki tünel çalışmalarında sona gelindi. Erzurum - Artvin Yolu’nda, Tortum Gölü ile Tortum Şelalesi yakınlarındaki geçitte yapımı devam eden Pirinkayalar Tüneli’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Boyuna eğimi yüksek, dar ve keskin virajları nedeniyle fiziki ve geometrik standardı oldukça düşük olan 4 km’lik sathi kaplamalı tek yol standardındaki Pirinkayalar Geçidi proje kapsamında baypas edilerek, 2 bin 246 metrelik Pirinkayalar Tüneli ve bin 100 metrelik bağlantı yolu ile geçilecek.

AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısı ve toplu açılış törenine katılmak üzere Cumartesi günü Erzurum’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli’nde ışığın göründüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapımı süren Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü. İnşallah bu yıl tamamlıyoruz” dedi.

Kışın yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan kara yolundaki trafiği rahatlatmak ve bölgedeki turizmi canlandırmak amacıyla yapılan tünel tamamlandığında 2 bin 246 metre uzunluğunda olacak. Pirinkayalar Tüneli yapımı tamamlandığında bölgedeki viraj ve dik yokuşları ortadan kaldırarak sürücülerin sıkıntısını giderecek.

Çalışmaların devam ettiği Pirinkayalar Tüneli’nin 2021’in sonunda tamamlanması hedefleniyor.
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