Pirinç diyarı Terme’de çeltik hasadı başladı
SAMSUN'UN TERME İLÇESİNDE YAKLAŞIK 17 BİN DÖNÜM ALANDA ÇELTİK HASADI BAŞLADI. BİR ÇOK KİŞİNİN TERCİH ETTİĞİ VE LEZZETİNİ TERME'NİN DOĞAL SU KAYNAKLARI NEHİRLER VE AKARSULARINDAN ALAN PİRİNÇTEN HER YIL TERME'DE YAKLAŞIK 13 BİN TON HASAT ELDE EDİLİYOR. SARIYA DÖNÜK RENGİ VE LEZZETİYLE FARKLILIK OLUŞTURAN PİRİNÇ HERKES TARAFINDAN İLGİ GÖRÜYOR.
Samsun’un Terme ilçesinde çeltiğin olgunlaşma sürecinin bitmesi ve tarlada bulunan suyun çekilmesiyle birlikte hasat başladı. Biçerdöverler yoğun çeltik hasadı mesaisi için tarlalara girdi.
Samsun’un Terme ilçesinde yaklaşık 17 bin dönüm alanda çeltik hasadı başladı. Birçok kişinin tercih ettiği ve lezzetini Terme’nin doğal su kaynaklarından alan pirinçten her yıl Terme’de yaklaşık 13 bin ton hasat elde ediliyor. Sarıya dönük rengi ve lezzetiyle farklılık oluşturan pirinç herkes tarafından ilgi görüyor.
"İlçemizde 17 bin dönüm alanda 12-13 bin ton civarında çeltik hasadı oluyor"
Çiftçinin bu sene çeltik fiyatından memnun olduğunu ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme ilçemizde 2020 yılının çeltik hasadı başladı. Terme’nin bereketli ovalarından yaklaşık 17 bin dönüm alanda yılda ortalama 12 - 13 bin ton civarında çeltik hasadı oluyor. Bu yıl yaklaşık 9-10 tür çeltik dikimi oldu. Üreticilerimize bereketli olsun diyoruz. İlçemizin bereketli ovalarında yetişen bu güzel Terme pirincinin mutfağa gelene kadar meşakkatli bir yoldan geçerek bizim sofralarımıza geliyor. Son yıllarda belki çeltik üretimi azdı ama yavaş yavaş ilçemizde insanların çeltiğe yöneldiğini görüyoruz. Bu sene itibarıyla 3 bin 600 TL kadar hükumetimiz tarafından fiyat verildi. Bunun da üreticilerimizi memnun ettiğini görüyoruz" dedi.
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